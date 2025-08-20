Jumătate de București, în continuare fără apă caldă, deși avaria a fost remediată. Termoenergetica anunță un nou termen pentru rezolvarea problemei

Avaria care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a fost remediată, anunță Termoenergetica. Foto: Termoenergetica

Deși termenul inițiat de reluarea a furnizării de apă caldă era în cursul nopţii de luni spre marţi, Termonergetica a anunțat miercuri pentru a doua zi consecutiv o amânare. Noul termen este vineri, de la ora 23:30, potrivit informațiilor afișate de pe aplicația TermoAlert.

Termoenergetica a anunțat miercuri că a reușit să finalizeze lucrările la avaria majoră de pe rețeaua primară de termoficare din zona Splaiul Unirii, dar mai sunt lucrări de făcut până reluarea furnizării de apă caldă.

„Echipele Termoenergetica au finalizat lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm și vechime de aproape 40 de ani, în data de 19 august 2025”, a anunțat miercuri Termoenergetica.

În acest moment rețeaua „se încarcă etapizat pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură”, motiv pentru amânarea termenului.

„Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în această situație aproximativ 100 de kilometri”, conform anunțului.

Termoenergentica susține că reumplerea rețelei „se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât si pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem”, etapă care poate dura și 12 ore.

Jumătate din București fără apă caldă de 4 zile

Peste jumătate din blocurile din București nu mai au apă caldă de duminică seară din cauza unei avarii majore produsă la o magistrală de termoficare de la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu, care a forțat oprirea CET Progresu, din motive de siguranță.

Termoenergetica estima inițiat că problema va fi remediată în noaptea de luni spre marți, iar apoi au mutat termenul estimat pentru miercuri, la ora 23:00.

Potrivit TermoAlert, miercuri, la ora 15:00 aproape 51% dintre blocurile din București nu aveau apă caldă, adică aproape 4.700 de locuințe.