„Avem clienți care propun prețuri indecente, între zero și 15 euro pe tonă”. Un sector major din Franța a reușit o producție enormă, dar asta i-a creat probleme

Recolta de cartofi din Franța ar putea ajunge la „8,5 milioane de tone” în 2025, un „nivel fără precedent în ultimii zece ani”, ceea ce duce la scăderea prețurilor, a avertizat Uniunea Națională a Producătorilor (UNPT), potrivit AFP.

În condițiile în care începe recoltarea cartofilor de toamnă, UNPT estimează că producția va fi cu 10% mai mare decât cea de anul trecut, cu 900.000 de tone în plus.

Aceste cartofi, denumiți și „de conservare”, sunt consumați proaspeți sau destinați transformării industriale pentru a obține piure, chipsuri sau cartofi prăjiți și constituie aproape întreaga producție. „Cartofii timpurii” sau cartofii noi (cu coaja subțire, recoltați înainte de maturitatea completă) reprezintă în medie 50.000 de tone pe an.

Recolta mare nu este o surpriză, dar vine cu probleme

Această creștere a volumelor „nu este o surpriză”: „este direct legată de creșterea suprafețelor, care au ajuns la 197.000 de hectare în 2025, în creștere cu 10,3% față de anul trecut”, a declarat pentru France Presse Alain Dequeker, secretarul general al UNPT.

„Această creștere este comună marilor țări producătoare din nordul Europei: împreună, Franța, Germania, Belgia și Țările de Jos au înregistrat o creștere a suprafețelor cultivate cu 55.000 de hectare”, a subliniat el.

Cu toate acestea, amintește agricultorul, de mai bine de un an UNPT avertizează asupra „riscurilor unui volum de producție care depășește capacitatea reală a pieței”.

Cartofii de toamnă constituie aproape întreaga producție, dintre care aproximativ jumătate este destinată industriei, fie în Franța (21% din producție), fie în străinătate.

„Avem clienți care propun prețuri indecente”

Abundența care se anunță va afecta producătorii din Franța, primul exportator mondial de cartofi: „avem atât o criză a ofertei, prea abundentă, cât și a cererii industriale, care slăbește”, a explicat Alain Dequeker.

În Franța, aproximativ 80% din volumul achiziționat de industrie este contractat, ceea ce garantează agricultorului un preț negociat în avans pentru cea mai mare parte a producției sale.

Prețul actual al tonei de cartofi se situează „în jur de 180 de euro” la „ieșirea din câmp” (imediat după recoltare) și poate ajunge până la aproximativ 230 de euro/t, ținând cont de costurile de depozitare și conservare pentru cartofii livrați mai târziu în cursul anului.

„Cei mai afectați vor fi fermierii care au încheiat puține contracte” sau care „au produs mai mult în acest an”, fără contracte, încurajați de solicitările anumitor industriali care, până la urmă, nu mai cumpără, a explicat fermierul.

„Astăzi, vedem clienți industriali care propun prețuri indecente, cuprinse între zero și 15 euro pe tonă. Le spunem fermierilor să nu vândă la aceste prețuri, care echivalează cu a lucra în pierdere”, a adăugat el.

Foto: © Lukasz Wasak | Dreamstime.com