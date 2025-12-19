Avertisment al Chinei către SUA: „Imediat”

Marea Chinei de Sud devine zona planetei în care China și SUA încep, tot mai mult, să stea față în față, prin propriile forțe armate, dar și prin transferarea de armament către aliați. Guvernul de la Washington susține că Partidul Comunist Chinez (PCC) depune eforturi pentru a submina Statele Unite în domeniile economic, tehnologic, informațional, diplomatic și militar din zona gri. După ce joi a venit răspunsul SUA, tot joi, seara, a urmat reacție Chinei.

China a cerut joi Statelor Unite să „înceteze imediat” înarmarea Taiwanului, după ce Washingtonul a aprobat vânzarea de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către țara insulară din Extremul Orient, ca răspuns la amenințarea chineză, relatează France24.

„China îndeamnă Statele Unite să respecte principiul unei singure China și să înceteze imediat acțiunile periculoase de înarmare a Taiwanului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă.

Pachetul a fost aprobat de Departamentul de Stat al SUA, dar așteaptă aprobarea Congresului, unde Taiwanul beneficiază de un sprijin larg din partea tuturor partidelor. Vânzarea ar urma să fie finalizată în aproximativ o lună, potrivit Ministerului Apărării din Taiwan.

Acesta include opt contracte, care vizează sisteme de rachete Himars, obuziere, rachete antitanc, drone şi piese de schimb pentru alte echipamente.

SUA vând din nou arme avansate către Taiwan

Guvernul american a aprobat joi vânzarea de armament în valoare de 11 miliarde de dolari către Taiwan, anunțând unul dintre cele mai mari pachete de arme pentru Taipei, în încercarea de a descuraja o potențială invazie chineză.

Deși Washingtonul este, în mod tradițional, cel mai mare furnizor de arme al Taiwanului, declarațiile președintelui american Donald Trump au ridicat semne de întrebare cu privire la disponibilitatea sa de a apăra insula democratică.

Taiwanul și-a mărit cheltuielile pentru apărare în ultimul deceniu, pe măsură ce China a intensificat presiunea militară, dar administrația Trump a îndemnat insula să facă mai mult pentru a se proteja.

Vânzarea de arme anunțată joi, care încă necesită aprobarea Congresului SUA, ar fi a doua de la revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie.

În noiembrie, Washingtonul a aprobat o primă vânzare de arme către Taiwan, care include „componente, piese de schimb şi accesorii, precum şi asistenţă pentru repararea şi returnarea avioanelor F-16, C-130 şi Indigenous Defense Fighter (IDF)”, în valoare de 330 de milioane de dolari.

Cea mai importantă vânzare din 2001

Conform Ministerului Afacerilor Externe din Taipei, cea mai recentă și mult mai mare livrare de arme include sisteme de rachete HIMARS, obuziere, rachete antitanc, drone și alte echipamente militare.

„Aceasta este a doua vânzare de arme către Taiwan anunțată în timpul celui de-al doilea mandat al administrației Trump, demonstrând încă o dată angajamentul ferm al SUA față de securitatea Taiwanului”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe din Taipei.

Valoarea potențială a vânzării rivalizează cu cea de 18 miliarde de dolari autorizată de fostul președinte american George W. Bush în 2001 către Taiwan, deși aceasta a fost în cele din urmă redusă după negocieri comerciale.

În cei 8 ani de mandat, Bush a vândut arme în valoare de 15,6 miliarde de dolari către Taiwan.

În timpul primului mandat al lui Trump, Statele Unite au aprobat vânzări de arme către Taiwan în valoare de 10 miliarde de dolari, inclusiv 8 miliarde de dolari pentru avioane de vânătoare.

Se așteaptă ca ultimul pachet să fie aprobat în curând de Congres, având în vedere consensul între partide cu privire la apărarea Taiwanului.

Taiwanul, dependentă de armele SUA

Deşi Taiwanul dispune de propria industrie de apărare, insula ar fi copleșită în cazul unui conflict cu China, rămânând astfel puternic dependentă de armele americane.

De altfel, Ministerul Apărării de la Taiwan a transmis că cea mai recentă vânzare de arme arată că Washingtonul a continuat să ajute Taipeiul în „construirea rapidă a unor capacități solide de descurajare”.

Guvernul președintelui taiwanez Lai Ching-te s-a angajat să crească cheltuielile pentru apărare la peste 3% din PIB anul viitor și la 5% până în 2030, în urma presiunilor exercitate de SUA.

De asemenea, intenționează să solicite până la 1 trilion de dolari taiwanezi în fonduri speciale pentru modernizarea sistemelor de apărare aeriană ale insulei și pentru creșterea capacității de producție și stocare a muniției.

Propunerile privind cheltuielile pentru apărare trebuie să fie aprobate de parlamentul insulei, controlat de opoziție, înainte de a putea intra în vigoare.

„Zona gri”

China desfășoară aproape zilnic avioane militare și nave de război în jurul Taiwanului, în ceea ce Taipei consideră a fi o strategie de „zonă gri” pentru a testa și epuiza forțele Taiwanului.

Ministerul Apărării din Taipei a declarat că 40 de avioane militare chineze, inclusiv avioane de vânătoare, elicoptere și drone, precum și opt nave militare, au fost detectate în jurul Taiwanului într-o perioadă de 24 de ore care s-a încheiat joi dimineața.