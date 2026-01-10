Avertisment al lui Zelenski, după cel mai recent atac al Rusiei în Ucraina cu rachetă Oreșnik: Amenințarea vizează și București, Varșovia sau Budapesta / „O întrebare esențială pentru Europa”

Președintele Ucrainei susține că folosirea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik reprezintă o amenințare directă și pentru Varșovia, București sau Budapesta: „Situația readuce în prim-plan o întrebare esențială pentru Europa: există, în prezent, un mecanism de acțiune comună și de apărare colectivă care să funcționeze efectiv?”.

Mesajul lui Zelenski, postat pe rețeaua X, vine după atacul lansat de Moscova asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, când a fost folosită inclusiv o rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acțiune.

„Îndoiala persistă în multe capitale europene cu privire la capacitatea sistemelor existente de a reacționa rapid”

Zelenski spune că Rusia profită de valul de frig pentru a intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, încercând să provoace întreruperi masive de curent și să paralizeze orașe întregi. Strategia Moscovei vizează lovirea simultană a cât mai multor facilități energetice, pentru a crește presiunea asupra populației civile, afirmă președintele Ucrainei.

The Russians are exploiting the cold snap – trying to hit as many of our energy facilities as possible. So much for their respect for America and all diplomacy. The main Russian tactic is to try to completely shut cities down.



Oreshnik was used again – this time against the Lviv… pic.twitter.com/I53NaCwBLC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2026

„În acest context, forțele ruse au utilizat din nou racheta balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik, de această dată împotriva regiunii Liov. Atacul a avut loc în imediata apropiere a granițelor Uniunii Europene, un gest perceput ca un semnal deliberat adresat statelor membre.

Folosirea unor astfel de arme ridică îngrijorări majore privind securitatea întregii regiuni.

Din perspectiva razei de acțiune a rachetelor balistice, amenințarea nu se limitează la Ucraina, ci vizează direct capitale europene precum Varșovia, București sau Budapesta.

Observatorii subliniază că absența unor justificări credibile din partea Moscovei pentru utilizarea acestui tip de armament indică o escaladare calculată. În acest context, diplomația, relațiile personale sau retorica politică oferă puține garanții de protecție în fața unui comportament imprevizibil.

Situația readuce în prim-plan o întrebare esențială pentru Europa: există, în prezent, un mecanism de acțiune comună și de apărare colectivă care să funcționeze efectiv? Îndoiala persistă în multe capitale europene cu privire la capacitatea sistemelor existente de a reacționa rapid și decisiv în cazul unei escaladări bruște din partea Kremlinului”, a declarant Volodimir Zelenski.

Moscova afirmă că în noaptea de joi spre vineri a lovit Ucraina cu o rachetă Oreșnik, ca răspuns la un presupus atac asupra reședinței lui Putin, susținând că a lovit fabrici de drone și centrale energetice, potrivit Kyiv Post.

În total, Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un baraj de 242 de drone și 36 de rachete, inclusiv o rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acțiune, pentru a viza infrastructura critică a Ucrainei în atacurile nocturne de vineri, au declarat forțele aeriene ucrainene.

Apărarea aeriană ucraineană a doborât 226 de drone și 18 rachete, a precizat armata Kievului. Conform sursei citate, 18 rachete și 16 drone de atac și-au atins țintele în 19 locații.