Avertisment al Poliției din Republica Moldova privind pregătirea de manifestații de destabilizare

Poliția Națională de la Chișinău anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, „organizarea de dezordini și destabilizări” la Chișinău, în cadrul unui protest anunțat pentru luni.

„Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor, precum și periclitarea securității naționale. Poliția amintește organizatorilor cǎ poartă răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate și face apel la responsabilitatea acestora. Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile și să nu accepte implicarea lor în acțiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”, a transmis Poliția Națională a Republicii Moldova, duminică seară.

Igor Dodon i-a chemat pe oameni la protest luni

Fostul președinte socialist al Republicii Moldova, Igor Dodon, a acuzat, duminică, că actuala președintă Maia Sandu a „dat de înțeles” că guvernarea este pregătită să anuleze alegerile parlamentare care au loc astăzi în Republica Moldova. Drept răspuns, Igor Dodon a spus că îi cheamă pe oameni la un „protest pașnic” luni, de la ora 12:00, în fața Parlamentului.

„Consider că cetățenii nu trebuie să se teamă de nimeni și să își exprime liber votul. În această campanie electorală s-a implicat Occidentul, prin organizații, Soros, prin vizite externe și prin apel direct de a vota guvernarea. Asta e implicare directă în alegerile din Republica Moldova”, a spus Igor Dodon.

Igor Dodon susține că „Maia Sandu a dat de înțeles azi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că pregătesc un scenariu asemănător cu România, știm ce a fost anul trecut în România”.

„Noi avem capacitatea să organizăm proteste pașnice, am demonstrat asta de-a lungul anilor”, a spus Dodon, întrebat de jurnaliști despre posibilitatea unor violențe în cadrul manifestației.

Igor Dodon face parte din Blocul „Patriotic” compus din socialiști (conduși de Dodon), comuniști (conduși de un alt fost șef de stat, Vladimir Voronin) și „Viitorul Moldovei” (al fostului prim-ministru comunist Vasile Tarlev, care a condus guvernul între 2001 și 2008).

