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Actualitate

Avertisment de la vârful Microsoft, care cere un „kill switch” pentru modelele AI

Sebastian Jucan
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Brad Smith, președintele Microsoft, argumentează că Inteligența Artificială (AI) are nevoie urgentă de reglementări la nivel global, cu evaluatori independenți capabili să verifice noile evoluții ale modelelor de frontieră.

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