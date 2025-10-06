Avertisment pentru constănțeni, din cauza furtunilor care încep marți seară. Vergil Chițac: „Să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore”

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a afirmat, la Antena 3 CNN, că locuitorii orașului ar trebui să se pregătească pentru furtuna și ploille abundente anunțate de meteorologi pentru marți seara, făcându-și provizii de apă și alimente și să evite deplasările care nu sunt strict necesare.

ANM a transmis luni o informare meteo de ploi, vânt și ninsori viscolite la altitudini mari valabilă până joi și mai multe coduri de vreme rea, inclusiv un cod roșu de ploi abundente în trei județe.

În județele Constanța, Călărași și Ialomița va fi cod roșu de ploi în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00. Aici, ANM anunță că va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.

Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, le-a recomandat constănțenilor să stea în casă și le-a cerut angajatorilor să le dea voie oamenilor să lucreze de acasă.

„Ideea este următoarea: populația să stea în casă pentru siguranța lor, copiii să stea în casă, părinții dacă pot să stea în casă, seniorii să stea în casă. În felul acesta reducem și traficul și posibilitatea de a avea evenimente nedorite.

Recomandăm, de asemenea, angajatorilor, instituțiilor statului, operatorilor economici, în măsura în care este posibil să le dea o zi liberă lucrătorilor sau dacă pot, după caz, să facă telemuncă sau muncă la domiciliu”, a declarat Vergil Chițac.

Primarul i-a sfătuit pe constănțeni să-și facă provizii de apă și alimente pentru cele 48 de ore de ploi și vând puternic care vot afecta orașul începând de marți seara.

„Eu nu vreau să panichez pe nimeni pentru că eu nu sunt panicat, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate situațiile astea”, a mai spus Chițac.

Autoritățile din Constanța au decis ca toate școlile din județ să fie închise miercuri, după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente și vijelii, valabil de marți seară și până miercuri seară, transmite site-ul local Replica.

Decizia a fost luată astăzi, la prânz, în sedința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța, convocată ca urmare a avertizării de cod roșu de ploi abundente.