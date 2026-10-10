Avertisment pentru Turcia: Represiunea îndepărtează şi mai mult aderarea la UE

Represiunea împotriva opoziţiei politice, a presei și comunităţii LGBT din Turcia îndepărtează şi mai mult Ankara de aderarea la Uniunea Europeană, a declarat vineri comisarul european pentru extindere Marta Kos, subliniind însă ideea unui parteneriat strâns, necesar pe fondul tensiunilor internaţionale.

Procesul de aderare a Turciei la UE este blocat de ani de zile, mai ales din cauza chestiunilor legate de independenţa justiţiei, respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor sexuale şi libertatea presei – probleme care au devenit extrem de controversate în Turcia, notează agențiile France Presse și Agerpres.

„Evenimentele recente care afectează libertatea mass-media, drepturile persoanelor LGBT şi democraţia adâncesc şi mai mult decalajul faţă de obiectivul Turciei de a adera la UE”, a declarat comisarul european la Edirne (nord-vestul Turciei), în apropiere de graniţa cu Bulgaria, în timpul unei vizite oficiale.

„Următorul nostru raport privind extinderea, care va fi publicat pe 28 octombrie, va reflecta îngrijorările noastre serioase în aceste domenii. Şi nu mă voi eschiva de obligaţia de a anunţa faptele public şi clar”, a mai spus ea.

Ca parte a unei campanii intitulate „Familia mea este în siguranţă”, în Turcia a început la mijlocul lunii septembrie o represiune împotriva comunităţii LGBT+, cu numeroase arestări şi închiderea conturilor de socializare ale activiştilor.

Au fost de asemenea arestaţi jurnalişti, precum şi primari din opoziţie în diverse cazuri. Guvernul turc a promis că va continua această campanie împotriva comunităţii LGBT, în pofida protestelor din partea UE şi a unor ONG-uri internaţionale.

UE condamnă totodată poziţia Turciei faţă de insula divizată Cipru, unde în 1983 partea ocupată de turci s-a autoproclamat Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN), recunoscută doar de Ankara, alături de Republica Cipru, membră cu drepturi depline a Uniunii Europene.

UE doreşte ca Ankara să autorizeze noi negocieri sub egida ONU, o soluţie respinsă în 2024 de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care cere recunoaşterea de către comunitatea internaţională a unei soluţii cu două state.

Mai mult, şeful statului turc a declarat în august că aderarea ţării la UE nu mai este o prioritate, chiar dacă candidatura Turciei nu a fost retrasă oficial.

Bruxellesul intenţionează însă să dezvolte relaţii reciproc avantajoase cu Turcia, a cărei importanţă strategică a crescut în ultimii ani, odată cu atacurile din Marea Neagră dintre Rusia şi Ucraina şi numeroasele conflicte din Orientul Mijlociu.

Marta Kos a cerut o „cooperare reciproc avantajoasă care să reflecte noile realităţi din Europa (…) şi din întreaga lume”. Comisarul european a menţionat atacurile din Marea Neagră împotriva navelor comerciale, multe dintre ele aparţinând Turciei sau fiind operate de companii turceşti.

„Realitatea Europei în jurul Mării Negre s-a schimbat profund. Am putut observa acest lucru în ultimele zile, după atacurile cu drone care au vizat nave din Marea Neagră, ceea ce demonstrează importanţa cooperării noastre”, a remarcat ea.