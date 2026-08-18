Avertismentul lansat de Bolojan, în prima sa reacție după decizia CCR care îl lasă fără mandat pe Fritz. Ce spune despre declarațiile de avere

„Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”, a avertizat marți premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, într-un mesaj public în care comentează efectele deciziilor luate de CCR pe legea ANI în ziua precedentă.

Este prima reacție a liberalului după deciziile luate luni de Curtea Constituțională, care a declarat constituțională, cu majoritate de voturi, încetarea de drept a funcției publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aleșii găsiți definitiv incompatibili sau în conflict de interese, un amendament PSD la legea ANI.

Într-o astfel de situație este și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a fost declarat în conflict de interese de Agenția Națională de Integritate și a pierdut procesul cu instituția, în iunie, prin decizia definitivă a Înaltei Curți.

Bolojan, despre Fritz: „Azi este el. Mâine poate fi altcineva”

În postarea sa de marți, liderul PNL a declarat că „sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm”.

„Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate? La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine”, a scris Ilie Bolojan, marți, pe Facebook.

El a sugerat că este vorba despre „reglări de conturi politice”.

„Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică. E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO”, a adăugat liberalul.

Ce spune Bolojan despre declarațiile de avere ale demnitarilor

Tot luni, CCR a mai decis, cu majoritate de voturi, că este neconstituțional ca demnitarii să publice declarațiile de interese financiare, o combinație între cea de avere și cea de interese. Într-un comunicat transmis ulterior, Curtea a spus că o astfel de măsură ar fi adus „atingere dreptului la viață privată”.

„Aștept motivarea și să aflu dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate. Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR”, a comentat Ilie Bolojan în reacția sa de marți.

În încheiere, premierul liberal a avertizat că „vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”.

Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei dacă legea e promulgată în actuala formă

Într-o reacție după decizia CCR, liderul USR afirma că își va pierde mandatul de primar al Timișoarei dacă legea ANI ajunge să fie promulgată în actuala formă, o situație confirmată ulterior de președinta Curții, Simina Tănăsescu, în cadrul unor declarații pentru Recorder.

„Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației”, a declarat luni Dominic Fritz.

Biroul Național al USR a decis convocarea unui Comitet Politic al partidului, miercuri, pentru a fi acordat un vot de susținere pentru Dominic Fritz.

După deciziile Curții, legea s-a întors în Parlament pentru a fi pusă în acord cu acestea. Ea reprezintă un jalon de circa 770 de milioane de euro din PNRR și are ca termen-limită de adoptare pentru accesarea banilor data de 31 august 2026.