Șefa CCR, despre mandatul lui Dominic Fritz după decizia de astăzi. „Așa e redactată legea în prezent”

Președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, a confirmat că legea ANI, dacă va ajunge să fie promulgată în forma actuală, va duce la încetarea mandatelor în cazul aleșilor găsiți în stare de incompatibilitate sau conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, cum este și situația lui Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei.

Un amendament în acest sens, promovat de PSD la legea ANI, a fost declarat constituțional de către CCR, luni, într-o ședință în care judecătorii au stabilit, cu majoritate de voturi, că măsurile de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a Parlamentului, iar aplicarea în timp a acestor măsuri s-a realizat cu respectarea Constituției, conform unor explicații oferite de Curte ulterior.

Simina Tănăsescu a explicat care sunt „efectele juridice” ale amendamentului, în cadrul unor declarații publicate luni seară de Recorder.

„Efectele juridice în privința prevederii din actuala lege vor fi cele din redactarea pe care Curtea a verificat-o și, cu majoritate de voturi, astăzi, a găsit-o a fi constituțională, anume acelea că o sancțiune atașată unui raport juridic deja consumat, o sancțiune adăugată prin această lege, își va produce efectele de drept, într-un interval de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii”, a declarat președinta CCR.

Ea a fost întrebat dacă este corectă concluzia lui Dominic Fritz conform căreia își va pierde mandatul dacă legea e promulgată în forma actuală, având în vedere că a fost declarat în conflict de interese de Agenția Națională de Integritate și a pierdut procesul cu instituția, în iunie, prin decizia definitivă a Înaltei Curți.

„Nu știu ce concluzii poate să tragă domnul primar al Timișoarei, dar redactarea legii, redactarea acelei prevederi legale, este în sensul că mandatele, că sunt elective sau că sunt mandate de demnitate publică sau de funcționar public, încetează, în situația în care a existat constatarea definitivă a unei stări de incompatibilitate, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi. Așa e redactată legea în prezent”, a răspuns Simina Tănăsescu.

Judecător CCR, despre declarațiile de interese financiare ale demnitarilor

Tot luni, cu majoritate de voturi, CCR a mai decis, cu majoritate de voturi, că este neconstituțional ca demnitarii să publice declarațiile de interese financiare.

„Este o decizie a Curții Constituționale din 2025 cu privire la acest aspect și, raportat la acea decizie, trebuie legiuitorul să găsească acea soluție de a publica acele date astfel încât să nu încalce dreptul la viață privată, dar, pe de altă parte, să asigure și o transparență. Soluția identificată acum de legiuitor și supusă controlului Curții nu a trecut de constituționalitate. Ca atare, va trebuie să identifice o altă soluție”, a spus judecătorul CCR Csaba Asztalos pentru Recorder.

Totodată, a fost declarat neconstituțional amendamentul AUR prin care și partenerii demnitarilor ar fi avut obligația de a depune declarațiile de avere și declarațiile de interese, fiind invalidată sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”.

„Eu cred că pot fi identificate soluții legislative de către legiuitor. Parlamentul este legiuitorul care poate să adopte legi, poate să identifice reglementări care să corespundă cerințelor”, a mai declarat Csaba Asztalos.