Avertismentul lui CTP în legătură cu Republica Moldova: „Dacă va fi ocupată de Rusia, și acest lucru se poate întâmpla într-o lună și ceva, vă dați seama cam ce probleme va avea România”

Cristian Tudor Popescu a tras un semnal de alarmă în privința alegerilor parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova în data de 28 septembrie, luni, pe B1 TV, și consideră că sunt necesare „intervenții diplomatice” din partea României ca „să încerce să ajute într-un fel partida proeuropeană de acolo”.

Gazetarul a vorbit despre efectele pe care le-ar avea o victorie a forțelor pro-ruse la scrutinul din finalul lunii septembrie.

„Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care e foarte puțin, spre deloc, tratat de presă și de oamenii politici din România, și anume Republica Moldova. S-a tot vorbit, am văzut pe ecrane acum titrări, cât de aproape va ajunge granița Rusiei de România în urma a ceea ce se va întâmpla cu Ucraina. Păi, până să se întâmple cu Ucraina se poate și există o probabilitate înspăimântătoare ca acum, peste o lună și ceva, în Republica Moldova, să avem graniță cu Rusia”, a declarat CTP.

El avertizează că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, „va fi izolată” dacă parlamentul de la Chișinău va fi controlat de partidele pro-ruse.

„Dacă câștigă partidele pro-ruse de acolo majoritatea în parlament, Maia Sandu va fi izolată, va fi paralizată, nu o să aibă ce să mai facă, și acolo, bineînțeles, se vor instala rușii cu arme și bagaje la granița României. Acesta este un pericol imens, pentru că Republica Moldova este inima expusă, inima din exteriorul corpului României. Dacă ea va fi ocupată de Rusia, și acest lucru se poate întâmpla într-o lună și ceva, vă dați seama cam ce probleme va avea România”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

CTP susține că presa românească nu acordă subiectului atenția necesară.

„Și ar trebui ca România să aibă niște ieșiri diplomatice în momentul de față, niște intervenții diplomatice în vederea alegerilor din Moldova, să încerce să influențeze într-un fel, să ajute într-un fel partida proeuropeană de acolo”, a conchis Cristian Tudor Popescu.