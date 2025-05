Avertismentul MAI, înainte de alegeri: A fost reactivată rețeaua de site-uri clonate care imită instituții și publicații / Cum păcălesc utilizatorii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) trage un semnal de alarmă privind o campanie de influențare a alegerilor prezidențiale din România, desfășurată printr-o rețea de pagini clonate care imită site-uri oficiale, televiziuni și publicații cunoscute.

Potrivit autorităților, față de alerta anterioară, lansată pe 2 mai, când au fost semnalate pentru prima dată astfel de atacuri, campania revine acum „într-o manieră nedisimulată, ieșind practic de sub pragul de detecție sub care s-a situat anterior”.

Rețeaua de tip „Doppleganger” (tr. sosie) care se află în spatele acestor acțiuni a evoluat, spun oficialii, adaptându-se la contextul politic și social.

Mesajele distribuite sunt concepute pentru a genera reacții emoționale rapide, sunt prezentate sub forma unor „dezvăluiri explozive” și sunt însoțite de imagini sugestive, unele dintre ele generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Pe site-uri care seamînă izbitor cu unele consacrate, inducând astfel în eroare utilizatorii.

„Rețeaua semnalată manifestă o capacitate de adaptare crescută, inclusiv prin sincronizarea mesajelor cu evenimentele interne și externe majore, precum și prin utilizarea de tehnici de microtargetare politică în campaniile sponsorizate”, se arată în comunicatul de presă emis de ministerul de resort.

Potrivit MAI, campania este derulată pe rețelele sociale printr-o infrastructură extinsă, care include peste 2.000 de pagini active pe Facebook. Administratorii acestor conturi plasează constant, în secțiunile de comentarii ale unor postări virale sau aparținând instituțiilor cunoscute, linkuri către paginile clonate.

„Direcționarea utilizatorilor către paginile false se realizează prin intermediul reclamelor malițioase de pe o serie de site-uri de tip clickbait, ale căror link-uri sunt postate în secțiunea de comentarii de către administratorii celor peste 2.000 de pagini de Facebook”, explică autoritățile.

Indicii legate de implicare rusească în operațiunea de dezinformare

La data de 2 mai, cu două zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunțat că a fost identificată o rețea de site-uri clonate, care imitau imaginea paginilor oficiale de internet ale unor instituții publice, precum și ale unor publicații, printre care și HotNews, existând indicii privind implicarea unor companii de publicitate cu legătură directe cu Rusia.

„Au fost identificate link-uri care redirecționează utilizatorii către paginile clonate menționate anterior, prin intermediul unor reclame malițioase, utilizate drept “trambuline”, prezente pe site-uri autohtone, în special de tip clickbait (ex: cezicelumea.ro, surse.eu stiricalitative.ro, dromania.ro, redactia.ro, viralnews.ro, lendermagazin.ro etc.). Reclamele malițioase se prezintă sub forma unor titluri false de știri, spațiile publicitare în care acestea sunt postate fiind contractate de companiile de publicitate care utilizează tehnologia “native ads” – Adskeeper, Geozo, Adnow și MGID, semnalate anterior în spațiul public pentru legături directe cu Federația Rusă”, a transmis atunci sursa citată.

ANCOM spune că că, de exemplu, compania Adnow este investigată în mai multe state UE pentru implicarea în operațiuni derulate în favoarea serviciilor de informații ale Rusiei.

„Investigațiile și verificările sunt în desfășurare, urmărindu-se stabilirea și indisponibilizarea întregii infrastructuri digitale care susține ecosistemul prezentat, respectiv identificarea și tragerea la răspundere a entităților implicate. Pentru a evita inducerea în eroare prin intermediul mecanismului expus, este recomandat ca paginile oficiale de internet ale instituțiilor publice sau entităților mass-media în cauză să fie accesate în mod direct”, recomanda la 2 mai ANCOM.

MAI a precizat atunci că paginile fie au fost eliminate, fie suspendate.

Foto: © Flynt | Dreamstime.com