„Fara milă”. Avertismentul procurorului general al Iranului pentru manifestanți. Protestele, în ziua 14 / Cine este liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei

Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni de proteste antiguvernamentale care au zguduit Iranul, spun activiștii pentru drepturile omului. Procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, spune că „procedurile legale” împotriva manifestanților vor fi „fără indulgență, milă sau concesii”, scrie CNN, citând agenția de presă Tasnim.

„Acuzațiile aduse tuturor celor implicați în revolte sunt aceleași. Fie că este vorba despre persoane care i-au sprijinit pe huligani și pe teroriști în distrugerea și afectarea securității publice și a proprietății, fie despre mercenari care au pus mâna pe arme și au semănat frică și teroare în rândul cetățenilor”, a afirmat Movahedi Azad, citat de Tasnim.

Procurorul general a subliniat că „toți infractorii sunt considerați dușmani în această chestiune”.

El a avertizat că „actele de vandalism pe proprietății publice” vor fi încadrate la infracțiunea de „moharebeh”, termen tradus ca „război împotriva lui Dumnezeu”, potrivit Tasnim.

Pedeapsa prevăzută pentru moharebeh include execuția.

Cine este liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei

Protestele din Iran au izbucnit în 28 decembrie și s-au concentrat inițial pe economie, însă între timp s-au extins, iar acum includ sloganuri care vizează autoritățile în mod direct. Vineri, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a spus că autoritățile nu vor da înapoi, acuzându-i pe protestatari că acționează în numele grupurilor de opoziție care au plecat din țară și al Statelor Unite.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va ataca Iranul dacă forțele de securitate răspund cu forță, iar secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA sprijină poporul.

Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, l-a îndemnat pe Trump să „se concentreze asupra propriei țări”.

Unul dintre cei mai longevivi lideri din Orientul Mijlociu, Ali Khamenei, a condus Iranul timp de peste 35 de ani, folosind în mod repetat forța pentru a înăbuși protestele în timpul mandatului său. În vârstă de 86 de ani, el se află însă într-o stare de sănătate precară, fără un succesor desemnat oficial, scrie CNN.

În calitate de șef de stat, el este cea mai înaltă autoritate din Iran, o mare parte din politica internă și externă a țării fiind modelată de el. Khamenei are, de asemenea, puterea de a numi membri ai Consiliului Gardienilor, un organism puternic format din 12 membri, însărcinat cu supravegherea alegerilor și a legislației.

Iranul organizează alegeri prezidențiale și parlamentare la fiecare patru ani, toți cetățenii cu vârsta de 18 ani și peste fiind eligibili să voteze, dar candidații sunt verificați de Consiliul Gardienilor, care descalifică în mod regulat candidații reformiști.

Președintele Masoud Pezeshkian, un reformist care a câștigat alegerile din 2024 învingându-și rivalul de linie dură, conduce în limitele stabilite de Khamenei.