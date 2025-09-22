Avertismentul unui istoric, legat de inteligența artificială: Nu trebuie să încercăm și depășim „mașinăria”, ci să fim cât se poate de diferiți

În această eră a Inteligenței Artificiale istoricii încă își mai au locul, este de părere un cercetător care, într-un articol publicat într-o revistă de specialitate, avertizează că, dacă lăsăm relatările istorice în seama AI-ului, există riscul ca din multe mărturii să fie omise suferințele oamenilor.

Jan Burzlaff este expert în istoria Germaniei naziste la Universitatea Cornell și – când i-a cerut lui ChatGPT să rezume experiențele supraviețuitorilor Holocaustului – a constatat că chatbot-ul a omis detalii intime și esențiale.

El a scris în revista Rethinking History o cercetare cu titlul „Fragments, not prompts: five principles for writing history in the age of AI”, totul pornind de la a-i cere lui ChatGPT să rezume mărturiile unor supraviețuitori ai Holocaustului.

„În mărturia Luisei D., o supraviețuitoare a Holocaustului, AI-ul a omis detalii sfâșietoare despre mama ei, care și-a tăiat degetul pentru a da copilului, care era pe moarte, câteva picături de sânge, pentru a-l ține în viață”, spune istoricul, citat de phys.org.

Această omisiune demonstrează de ce istoricii rămân indispensabili în epoca inteligenței artificiale, susține el.

El spune că există nevoia crucială de a surprinde complexitatea emoțională și morală din spatele evenimentelor mondiale, iar acest lucru poate fi făcut doar de istoricii „în carne și oase”.

„Pe măsură ce instrumente precum ChatGPT pătrund tot mai mult în educație, cercetare și discursul public, istoricii trebuie să se confrunte cu ceea ce aceste sisteme pot face, dar și cu ce nu pot face. Acești chatboți rezumă, dar nu ascultă; reproduc, dar nu interpretează; excelează în coerență, dar eșuează în fața contradicției. (…) În esență, ca istorici, nu ar trebui să încercăm să «întrecem mașinăria», ci să face orice ca să nu semănăm deloc cu ea”.