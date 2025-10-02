Avioane americane în apropierea coastelor din Venezuela, susține regimul lui Maduro. „Este o amenințare la adresa securității noastre”

Președintele Nicolas Maduro, discurs către militari, la o tabără de antrenament din Caracas, Venezuela. Credit foto: Zurimar Campos / AFP / Profimedia

Cinci avioane de vânătoare americane „au îndrăznit să se apropie” de coastele Venezuelei, a afirmat ministrul Apărării de la Caracas, în contextul unor tensiuni în creștere cu SUA după ce Washingtonul a trimis nave de război în apropierea litoralului venezuelean, informează AFP.

„Imperialismul nord-american a îndrăznit să se apropie de coastele venezuelene”, a declarat Vladimir Padrino într-o alocuțiune la televiziunea de stat. Apărarea antiaeriană a detectat cinci avioane americane, a spus ministrul, fără să dea alte detalii.

Statele Unite au desfășurat, invocând o operațiune antidrog, mai multe nave de război în Caraibe și 10 avioane F-35 în Porto Rico, un teritoriu care aparține de SUA.

Washingtonul îi acuză pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro și guvernul acestuia că dirijează o vastă organizație de trafic de droguri către Statele Unite și a anunțat că a distrus mai multe vase ale „narcoteroriștilor”.

Autoritățile de la Caracas au denunțat vehement aceste acuzații și, în răspuns la dislocarea de trupe ameriane pe care o vede ca pe o amenințare militară, a lansat manevre militare și a mobilizat rezerviști.

„Denunț în fața lumii această situație care este nu doar o provocare, ci și o amenințare la adresa securității noastre naționale”, a adăugat ministrul Padrino.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este pregătit să declare stare de urgență din cauza amenințării unei „agresiuni” din partea SUA, a declarat, luni, vicepreședinta țării, Delcy Rodriguez, luni, în contextul seriei de atacuri executate de armata americană asupra unor ambarcațiuni venezuelene suspectate de trafic de droguri, transmite AFP.

Rodriguez le-a spus diplomaților străini că Maduro a semnat un decret care îi conferă „puteri speciale” în calitate de șef de stat pentru a acționa în materie de apărare și securitate în cazul în care Statele Unite „îndrăznesc să atace patria noastră”.

Totuși, o sursă guvernamentală a declarat pentru AFP că Maduro încă nu a semnat documentul.

„Vicepreședinta a prezentat documentul pentru a arăta că totul este gata și că președintele îl poate decreta în orice moment”, a explicat sursa, vorbind sub condiția anonimatului.