Avioane de război rusești, echipate cu rachete hipersonice Kinjal, au survolat Marea Barents în timpul manevrelor militare Zapad

Avioane de luptă rusești MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor neutre ale Mării Barents, în cadrul exercițiilor militare „Zapad 2025”, a relatat sâmbătă agenția de știri Interfax, citată de Reuters.

Rusia și Belarus au început exercițiile militare comune vineri, într-un moment tensionat al războiului declanșar de Rusia în Ucraina și la câteva zile după ce Polonia a doborât drone rusești ce au pătruns în spațiul său aerian.

Kinjal (care înseamnă „pumnal” în rusă) este o rachetă balistică hipersonică lansată din aer, capabilă să transporte focoase nucleare sau convenționale. Rusia a folosit aceste rachete împotriva Ucrainei, punctează Reuters.

Ce se urmărește cu exercițiul „Zapad”

Rusia și Belarus au început vineri un important exercițiu militar comun lângă granițele NATO, care va implica manevre în ambele țări și în Marea Baltică și Marea Barents, a transmis Ministerul rus al Apărării.

„Obiectivele exercițiilor sunt de a îmbunătăți competențele comandanților și ale statelor majore, nivelul de cooperare și pregătirea pe teren a grupărilor de trupe regionale și de coaliție”, a afirmat Ministerul Apărării pe Telegram.

Într-o primă etapă, trupele vor simula respingerea unui atac împotriva Rusiei și Belarusului, a căror alianță este cunoscută sub numele de Statul Uniunii.

A doua etapă, explică ministerul, se va concentra pe „restabilirea integrității teritoriale a Statului Uniunii și zdrobirea inamicului, inclusiv cu participarea unui grup de coaliție de forțe din state prietene”.

Exercițiile, care se vor încheia la 16 septembrie, includ simulări de utilizare a armelor nucleare tactice și a rachetelor balistice hipersonice Oreșnik.