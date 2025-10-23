Avioane militare rusești pentru scurtă vreme în spațiul aerian al Lituaniei. Anunțul autorităților de la Vilnius
Două aeronave militare rusești au intrat joi în spațiul aerian al Lituaniei, țară membră a NATO, pentru aproximativ 18 secunde, a declarat armata statului baltic, potrivit Reuters.
Este posibil ca aeronavele în cauză, un avion de vânătoare Su-30 și un avion de realimentare Il-78, să se fi aflat într-o misiune de antrenament de tip realimentare când au încălcat frontiera, intrând în spațiul aerian al Lituaniei dinspre exclava rusă Kaliningrad, a explicat armata lituaniană.
Ca răspuns, avioane spaniole Eurofighter Typhoon din misiunea de poliție aeriană a NATO din zona baltică au fost ridicate de la sol și patrulează zona, a mai precizat armata.
Știre în curs de actualizare
