„Isterie exagerată”. Kremlinul respinge scurt acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian al NATO de către avioanele rusești de luptă

Avion MiG-31K al Forțelor Aeriene Ruse care transportă o rachetă balistică hipersonică de înaltă precizie Kh-47M2 Kinjal, în timpul paradei militare de Ziua Victoriei, pe 9 mai 2018. FOTO: Alexander Zemlianichenko / AP / Profimedia

Moscova a respins miercuri acuzațiile privind încălcarea repetată a spațiului aerian al NATO, catalogându-le drept „isterie”, la o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că statele aliate ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea le încalcă teritoriul, scrie France Presse.

Țările NATO afirmă că mai multe avioane de vânătoare și drone rusești au încălcat spațiul aerian al statelor membre europene în ultimele săptămâni, acuzând Moscova că testează limitele alianței.

„Auzim o isterie exagerată cu privire la presupusa încălcare a unor reguli și invadarea spațiului aerian al altcuiva de către piloții noștri militari”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că acuzațiile sunt „nefondate”.

Marți, Trump a declarat că el „crede” că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian.

„Da, cred asta”, le-a răspuns Trump reporterilor când a fost întrebat despre doborârea avioanelor de către statele aliate. Trump a făcut aceste declarații în fața reporterilor în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) de la New York.

Ulterior, el s-a abținut să spună că Statele Unite se vor alătura eforturilor de doborâre a avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO. „Depinde de circumstanțe”, a spus liderul american. „Dar știți, suntem foarte puternici ca NATO”, a adăugat el.

Avioanele Alianței Nord-Atlantice au interceptat săptămâna trecută trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 după ce acestea au intrat în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei.

Luni, Danemarca a fost nevoită să închidă aeroportul din capitala Copenhaga după ce a anunțat că drone neidentificate au provocat devierea sau anularea a zeci de zboruri, decizie care a afectat mii de pasageri.

„Aviația noastră militară respectă toate regulile și reglementările de zbor, se ghidează după ele și le respectă în mod strict”, le-a mai spus Peskov jurnaliștilor miercuri, în cadrul conferințe sale de presă zilnice.

NATO a transmis marți că este „prea devreme pentru a spune” dacă zborurile cu drone deasupra Danemarcei au legătură cu recentele încălcări ale spațiului aerian al alianței de către Rusia.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, aproximativ 20 de drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare NATO au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria Alianței de la crearea ei, în 1949, și până în prezent.

Ulterior, și în spațiul aerian al României a intrat o dronă rusească, pe care piloții români au decis să nu o doboare.