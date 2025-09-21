Avioanele de război ale SUA au atacat o ambarcațiune în largul coastelor dominicane. Detaliile misiunii

Avioane Lockheed Martin F35-B ale Marinei SUA se pregătesc să aterizeze pe aeroportul José Aponte de la Torre, fosta bază navală Roosevelt Roads, pe 13 septembrie 2025, în Ceiba, Puerto Rico. Președintele Donald Trump a trimis 10 avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, ca parte a războiului său împotriva cartelurilor de droguri. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

Avioanele americane de război au atacat o ambarcațiune folosită pentru trafic de droguri în largul coastei Republicii Dominicane, potrivit anunțului făcut duminică de structura antidrog a țării și un oficial american, într-o extindere a activității militare a SUA în Marea Caraibilor, transmite AFP.

Șeful agenției antidrog DNCD a vorbit despre atac într-o conferință de presă comună cu un purtător de cuvânt al ambasadei SUA.

Reprezentantul ambasadei a precizat că este vorba despre atacul anunțat de Donald Trump încă de vineri, când președintele SUA nu a menționat locația și nici numele sau cantitatea substanțelor interzise transportate de ambarcațiune.

Operațiunea a venit în continuarea seriei de atacuri americane din largul coastelor venezuelene care au vizat ambarcațiuni acuzate că sunt implicate în traficul de droguri.

În această misiune, avioane militare americane au atacat o barcă rapidă care transporta 1.000 de kilograme de cocaină la 80 de mile marine de insula dominicană Beata, a declarat purtătorul de cuvânt al DNCD, Carlos Devers, în cadrul conferinței de presă.

O sursă apropiată anchetei a declarat că ambarcațiunea probabil a plecat inițial din Venezuela.

SUA a confirmat trei atacuri recente în Marea Caraibilor, în care au fost ucise peste o duzină de persoane.

Donald Trump anunțase vineri că armata SUA a lovit o ambarcațiune de trafic de droguri în apele internaționale, omorând trei persoane.

Spre deosebire de atacurile anterioare, președintele american nu a menționat Venezuela. El a postat pe Truth Social și o înregistrare video cu o barcă rapidă în vizorul unei arme, care apoi explodează în momentul în care este lovită de muniție.

Desfășurare impresionantă de forță

Desfășurarea militară americană, opt nave de război și un submarin cu propulsie nucleară în sudul Mării Caraibilor, în largul coastei venezuelene, și 10 avioane de vânătoare în zona Puerto Rico, a fost denunțată pe scară largă în America Latină, stârnind temeri că SUA ar putea ataca Venezuela.

A declanșat, de asemenea, dezbateri despre legalitatea operațiunilor, având în vedere că trafigul de droguri în sine nu se sancționează cu pedeapsa capitală în temeiul legislației americane.

Președintele de stânga al Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat SUA că urmărește o schimbare de regim la Caracas sub pretextul unei operațiuni antidrog.