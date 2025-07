Avion de mici dimensiuni prăbușit lângă Londra: patru oameni erau la bord, toți au murit

Patru persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni, duminică după-amiază, pe aeroportul Southend, la est de Londra, a anunțat luni poliția britanică, citată de Reuters și AFP.

La scurt timp după ce a decolat spre Olanda, avionul, care aterizase pe Southend mai devreme în cursul zilei de duminică, „a întâmpinat dificultăți și s-a prăbușit în zona aeroportului”, a declarat luni într-o conferință de presă șeful anchetei, Morgan Cronin, din cadrul Poliției din Essex.

„Din păcate, putem confirma acum că toate cele patru persoane care se aflau la bord au murit”, a adăugat el.

Poliția a precizat că aceștia nu erau cetățeni britanici, deși identitatea fiecăruia încă nu a fost „confirmată oficial”.

Poliţia din Essex a anunțat duminică deplasarea serviciilor de urgenţă la „locul unui incident grav la aeroportul Southend”, unde un avion de mici dimensiuni ar fi fost implicat într-o coliziune.

Poliţia fusese alertată cu puţin înainte de ora locală 16:00 în legătură cu un avion în flăcări.

Autorităţile nu au comunicat atunci un bilanţ al victimelor.

Imaginile postate pe reţelele sociale la scurt timp după accident arătau un avion de mici dimensiuni în flăcări și un nor gros de fum.

Aparatul de tip Beechcraft B200 Super King Air, de fabricație americană, trebuia să ajungă în Lelystad, un oraș din Olanda, conform site-ul de monitorizare a traficului aerian FlightRadar.

Aeroportul Southend se află la 65 km est de Londra, în apropierea oraşului Southend-on-Sea. El este cel de-al şaselea aeroport al Londrei ca importanţă.

🚨 BREAKING: A jet has just crashed at London Southend Airport, causing a MASSIVE fireball



No word on casuaIties



Pray for those on board! https://t.co/gOS7FSF5nS