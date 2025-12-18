Avionul lui Robert Fico, implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles. Premierul slovac: „Nu se mai poate zbura cu el”

Robert Fico coborând din avionul său la Beijing, pe 2 septembrie 2025.

Avionul cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE a fost lovit pe aeroportul din Bruxelles de un vehicul cu scară mobilă, relatează agenția slovacă TASR, citată de Agerpres.

„Summitul solicitant de la Bruxelles nu a început bine. O maşină cu scară mobilă a zdrobit avionul nostru la aeroport”, a spus Robert Fico după incident.

Premierul slovac a mai transmis că nu se mai poate zbura cu avionul „şi trebuie să-l lăsăm aici”. Fico ar urma să se întoarcă în Slovacia vineri, transmite TASR.

Miercuri, Robert Fico a participat la summitul liderilor UE cu şefii de stat sau de guvern ai ţărilor din Balcanii de Vest miercuri seară. Joi dimineaţă el intenţiona să participe la o întâlnire a grupului informal pentru industrie şi competitivitate, care va fi urmat de summitul Consiliului European.

În cadrul summitului, liderii UE discută despre finanţarea Ucrainei, securitatea europeană, extinderea blocului comunitar şi bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034.