Avocata Adriana Georgescu, membră PNL prinsă în flagrant în timp ce lua mită, eliberată din arest preventiv

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis joi eliberarea din arestul preventiv a avocatei Adriana Georgescu și plasarea ei în arest la domiciliu, în dosarul în care a fost prinsă în flagrant când lua mită 60.000 de euro. Decizia de joi a Instanței Supreme este definitivă.

Tot joi, ICCJ a decis plasarea în arest la domiciliu și a bărbatului acuzat în același dosar cu fosta membră PNL – Gheorghe Iscru, care pretindea că este general SIE.

Inițial, în 29 ianuarie Curtea de Apel București decisese arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

„Dispune luarea faţă de inculpaţii Georgescu Adriana-Mihaela şi Iscru Gheorghe măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 22 de zile, începând cu data de 05.02.2026 până în data de 27.02.2026, inclusiv”, conform deciziei ICCJ.

Cât timp este în arest la domiciliu Adriana Georgescu trebuie să să se prezinte la poliție atunci când este chemată și să nu comunice cu celălalt inculpat din dosar, Gheorghe Iscru.

PNL a anunțat după începerea anchetei DNA că Adriana Georgescu a fost suspendată din calitatea de membră a partidului. În 2020, Georgescu a candidat din partea PNL pentru funcția de consilier local în Sectorul 1 din București.

Prinsă când primea o mită de 60.000 de de euro

Stenograme din dosarul în care avocata Adriana Georgescu a fost arestată arată modul în care avocata, prinsă în flagrant când primea o mită de 60.000 de de euro de la un afacerist, se lăuda că are legături la nivel înalt în conducerea țării.

Georgescu susținea că are acces direct la Nicușor Dan și Ilie Bolojan, invocând inclusiv deplasări la Cotroceni, conform Mediafax.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat, la finalul ședinței de Guvern, că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL, care se lăuda că are legături la nivel înalt în conducerea țării.

„Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Adriana Georgescu, nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa, nu a primit-o în audiență. La evenimentele publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru, sunt mii de astfel de fotografii realizate în diferite situații cu cei care doresc să se fotografieze cu premierul, ceea ce nu înseamnă sub nicio formă o relație directă, personală cu acele persoane”, a transmis Ioana Ene Dogioiu.