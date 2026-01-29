Avocatei PNL Adriana Georgescu i s-a făcut rău la audierile de la DNA, după ce a fost prinsă în flagrant luând 60.000 de euro mită. Procurorii cer arestarea preventivă

Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, a fost reținută miercuri noaptea de procurorii anticorupție, alături de un bărbat care pretindea că este general SIE, ambii fiind acuzați de trafic de influență.

Avocata și falsul general SIE, Gheorghe Iscru, urmează să fie duși joi la Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă, scrie Agerpres.

Cei doi au fost prinși miercuri în flagrant de procurori în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă totală de 500.000 de euro pe care au pretins-o de la un om de afaceri din Constanța.

În schimbul banilor, aceștia ar fi promis intervenții în justiție sau la diverse autorități, printre care instituții din subordinea Guvernului sau Administrația Prezidențială.

Ambulanța, chemată la DNA

Cei doi au fost ridicați și duși la audieri. La un moment dat, la sediul DNA a fost chemată o ambulanță, după ce avocatei i s-a făcut rău. În prezent, starea acesteia de sănătate este bună.

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, Adriana Georgescu ar fi cerut jumătate de milion de euro de la omul de afaceri Jean-Paul Tucan, susținând că poate interveni pentru a-l ajuta în rezolvarea unui dosar penal.

Acesta a fost trimis în judecată în august 2025 pentru fraude cu fonduri europene. Dosarul se află pe rolul Tribunalului București, însă nu a trecut de camera preliminară.

PNL Sector 1 a anunțat miercuri că Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție.

Filiala liberală a mai precizat că Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1 și nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei, iar „menționarea unor astfel de funcții în articolele apărute în presă este eronată și nu reflectă realitatea obiectivă”.

Fost director juridic la CFR SA

Avocata Adriana Georgescu a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul Ministerului Transporturilor, potrivit Club Feroviar.

A ocupat funcția de director juridic la CNADNR, actuala CNAIR, în perioada 2007-2008. În perioada iunie – septembrie 2014, a fost consilierul personal al ministrului Ioan Rus (PSD).

De asemenea, în noiembrie 2014, a fost este numită director juridic al CFR SA.

În perioada iulie 2022 – noiembrie 2024, când ministru al Transporturilor era Sorin Grindeanu, Georgescu a fost consilieră a unui secretar de stat.