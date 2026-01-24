Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario, depistat pozitiv la droguri. DIICOT a deschis dosar penal

DIICOT Timișoara a deschis dosar penal in rem în cazul crimei de la Cenei, după ce băiatul de 13 ani implicat în cauză a fost depistat pozitiv că a consumat droguri la testul examinării medicale, solicitat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

„La nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Activitățile de urmărire penală sunt desfășurate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara”, arată, vineri seara, un comunicat al Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Cei doi minori de 15, inculpați în dosar, au fost arestați preventiv, după ce Tribunalul Timiș a acceptat solicitarea procurorilor.

Băiatul de 13 ani implicat în cauză nu răspunde penal.

Primul adolescent de 15 ani este suspectat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, arată, vineri, un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Potrivit anchetatorilor, în data de 19 ianuarie, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, l-au ucis pe Mario Alin Berinde, un copil de 15 ani, prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localității Cenei, județul Timiș.

Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii.

Parchetul menționează că față de cel de-al treilea participant la comiterea faptei, având în vedere că este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani și nu răspunde penal, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.