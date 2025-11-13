Băile Govora, una dintre cele mai vechi staţiuni balneare din România, în stadiu critic de degradare. Zeci de organizaţii şi specialişti cer autorităţilor să intervină pentru protejarea patrimoniului

Pavilionul de Băi de la Govora, una dintre clădirile emblematice ale staţiunii. Foto: Marius Vasile / StudioGovora

Peste 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu și urbanism au lansat un apel public în care solicită autorităţilor naţionale şi locale din domeniul culturii declanşarea în regim de urgenţă a procedurii de clasare ca monumente istorice pentru patru obiective de patrimoniu din Băile Govora.

Semnatarii acestui apel atrag atenţia că patrimoniul cultural al staţiunii balneare Băile Govora, una dintre cele mai vechi din România, este într-un stadiu critic, „într-o fază avansată de degradare şi de expunere la riscuri”, fiind nevoie de intervenţia autorităţilor pentru a-l salva.

Apelul este adresat ministrului Culturii, Demeter András, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, primăriei oraşului Băile Govora, instituţiilor şi organizaţiilor implicate în protejarea patrimoniului cultural naţional, comunităţii din Băile Govora şi publicului larg.

„Noi, specialiști și organizații din domeniul patrimoniului, al dezvoltării durabile, urbanismului și conservării naturii, transmitem public un semnal de alarmă și solicităm Ministerului Culturii și autorităților responsabile să acționeze imediat, conform legislației în vigoare, pentru protejarea patrimoniului din Băile Govora, care a ajuns într-o fază atât de avansată de degradare și de expunere la riscuri, încât considerăm că suntem în al 12-lea ceas”.

„Orașul Băile Govora este unul dintre cele mai vechi și mai reprezentative stațiuni balneare din România, iar comunitatea locală se identifică cu acest patrimoniu, recunoscut ca reper pentru coeziunea socială, turismul balnear și viața culturală a localității. Dacă nu acționăm acum, împreună, instituții și societate, riscăm să pierdem unele dintre cele mai relevante construcții și amenajări pentru istoria României și pentru identitatea comunității locale din Băile Govora”, atrag atenția semnatarii apelului.

Ei acuză că, de 14 ani, la Băile Govora se tergiversează clasarea unor obiective ca monumente istorice: „În 2011, Ministerul Culturii a avizat Planul Urbanistic General al stațiunii, cu condiția ca patru obiective să fie clasate ca monumente istorice: Ansamblul Parcului Balnear, Pavilionul de Băi, Hotelul Ștefănescu și o casă tradițională de pe strada Tudor Vladimirescu. Au trecut 14 ani și autoritățile locale – Primăria și Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea (DJC Vâlcea) – nu au luat măsurile prevăzute de lege pentru a clasa aceste patru situri de o valoare unică pentru patrimoniul balnear din România ca monumente istorice. Autoritățile locale nu s-au mobilizat nici după demersurile de la sfârșitul anului 2024 și primăvara anului 2025, realizate de Ministerul Culturii și de Institutul Național al Patrimoniului (INP), care s-a interesat de stadiul clasărilor și și-a oferit sprijinul de specialitate”.

Astfel, semnatarii cer ministrului Culturii să se implice pentru a se asigura că Direcţia pentru Cultură Vâlcea acţionează conform legii în această speţă, precum şi realizarea unui demers transparent de comunicare şi colaborare cu proprietarii celor patru imobile.

Printre semnatarii acestui apel public se află preşedintele şi vicepreşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, Ştefan Bâlici şi Dan Felix Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România (APUR), Claudia Pamfil, precum şi de mulţi arhitecţi, cercetători şi profesori universitari din ţară.

Apelul integral, cu mai multe detalii cu privire la caz, poate fi citit și semnat aici.