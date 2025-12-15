Balurile bobocilor au scăpat de sub control. Am mers la balul unor licee de top din Capitală și am plecat acasă la 4 dimineața, șocată. VIDEO

Sunt mama unei fete adolescente care mi-a cerut anul acesta să participe la balurile bobocilor organizate atât pentru elevii din liceul ei, cât și pentru cei din alte școli. La început, am fost tentată să spun da fără nicio reținere, gândindu-mă că balurile sunt locuri sigure, organizate de școli, iar copiii sunt supravegheați acolo de profesori. Am început să citesc însă pe internet despre aceste petreceri și m-am șocat. Nimic din ceea ce știam eu nu părea să mai fie real.

Majoritatea balurilor au loc acum în cluburi de noapte, sunt organizate de firme de evenimente, accesul e permis oricărei persoane care cumpără bilet, iar profesorii lipsesc cu desăvârșire. Nu au fost puține cazurile în care presa a semnalat tot felul de incidente la balurile din Capitală și din țară: de la consum de alcool, la violențe și prezența dealerilor de droguri pe lângă cluburi.

Pe scenă, de cele mai multe ori, la aceste evenimente se află cântăreți de manele și trapperi, care cântă despre droguri, sex, violență. Versurile abundă în expresii sexuale explicite, injurii și imagini care reduc femeia la o marfă care poate fi cumpărată, schimbată, aruncată. Toată această nebuloasă i-a determinat pe colegii mei de la Totul Despre Mame să documenteze și să publice recent o serie de articole, rezultate în urma discuțiilor cu părinți, profesori, directori și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar și ai ministerului Educației (le puteți citi AICI, AICI și AICI). Iar eu am hotărât să văd cu ochii mei cum stau lucrurile, direct la fața locului. A fost o noapte pe care nu o voi uita prea curând.

Odată luată decizia, am căutat primul bal, care s-a nimerit a fi cel organizat pentru elevii de la Colegiul Național „George Coșbuc” și cei de la liceul privat „Lauder-Reut”, ambele școli de top, prestigioase, cu cerințe academice înalte. (La „Coșbuc”, în ultimii ani, s-a intrat cu peste 9.50.) Lucrurile stau la fel, însă, aproape peste tot, cu mici excepții. Mi-am luat biletul de pe iabilet.ro și am dat 137 de lei. Tema balului: Disney, organizator: XCLSV Entertainment, care se ocupă și de balurile altor licee din Capitală.Numele celor două licee nu sunt menționate pe afiș, iar acest lucru se întâmplă în urma scandalurilor și a cererilor repetate făcute de unii directori de școli ca numele instituțiilor să nu mai folosite de către oraganizatorii acestor petreceri. În social media, însă, evenimentele sunt asociate în mod clar cu liceele pentru care sunt organizate.

Iată-mă, la 40 de ani, la balul bobocilor!

Am avut ceva emoții înainte de a pleca la bal, au trecut 27 de ani de când am fost boboc de liceu și am petrecut la propriul bal. Am ajuns la Club Oxya pe la 20.00, la o oră după ce era anunțată deschiderea oficială.

Copiii care intrau aveau la ei un acord parental, o hârtie prin care părinții își asumă orice responsabilitate pentru tot ce se petrece pe parcursul nopții.

Mi s-a pus o brățară de acces la mână și a trebuit să plătesc în plus 80 de lei, sumă care reprezintă consumația obligatorie. În schimbul banilor, am primit patru cupoane, cu care am putut să-mi cumpăr patru băuturi. Ca să am loc pe scaun, la o masă, ar fi trebuit să fiu în gașcă de 8 și să plătim împreună 500 de lei. Am hotărât că voi sta în picioare.

