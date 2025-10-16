Banca Centrală a Ungariei a depus o plângere la poliție din cauza costurilor cu renovarea

Banca Națională a Ungariei a depus o plângere penală privind renovarea sediului său central, invocând suspiciuni de fraudă, neglijență și alte nereguli care, potrivit instituției, au cauzat prejudicii financiare, relatează Reuters.

În luna martie, Oficiul de Audit al Statului (SAO) din Ungaria a publicat un raport privind investițiile imobiliare ale băncii centrale, în valoare de sute de milioane de dolari, realizate sub conducerea fostului guvernator György Matolcsy, raport care concluziona că aceste investiții au fost lipsite de controale și de supraveghere adecvate.

Matolcsy, un fost aliat al premierului ungar Viktor Orbán, era în conflict deschis cu guvernul său și a criticat dur mai multe măsuri ale sale, printre care plafonarea prețurilor la carburanți și alimente. În septembrie anul trecut, Viktor Orban a anunțat că va propune un nou guvernator al Băncii Centrale odată ce mandatul lui Matolcsy va expira pe 1 martie 2025.

Pentru funcție a fost ales economistul Mihály Varga, considerat un loialist al lui Orbán și un membru proeminent al partidului său Fidesz încă de la înființarea sa.

Noul guvernator al Băncii Centrale de la Budapesta a depus plângerea

Varga, fost ministru al finanțelor și economiei în cabinetele lui Orbán, a anunțat că a depus plângerea penală în baza concluziilor unei anchete independente comandate de Consiliul de Supraveghere al băncii.

„Banca Națională a Ungariei (NBH) a depus o plângere penală din cauza suspiciunilor de deturnare de fonduri, neglijență, fraudă și abuz în serviciu legate de renovarea sediului său central”, afirmă instituția într-un comunicat remis presei.

„Plângerea menționează, de asemenea, că NBH a suferit un prejudiciu financiar, motiv pentru care consiliul de administrație al băncii a decis să exploreze toate căile legale disponibile pentru a recupera paguba”, mai afirmă sursa citată.

Varga, care se confruntă în prezent cu presiuni din partea guvernului lui Orbán pentru a reduce rata dobânzii de referință – în prezent la nivelul de 6,5%, cel mai ridicat din Uniunea Europeană – s-a angajat să reducă activitățile neesențiale ale băncii centrale, care s-au extins considerabil în perioada conducerii lui Matolcsy.

Raportul SAO menționa că bugetul pentru renovarea sediului băncii din centrul Budapestei aproape s-a dublat, în timp ce numărul angajaților pe care clădirea îi putea găzdui s-a înjumătățit. Raportul a catalogat acest proces drept „risipitor”.

Matolcsy afirma într-o scrisoare adresată Oficiului de Audit că banca a acționat în limitele legii în toate activitățile sale.