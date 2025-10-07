Viktor Orban, sfidat și de noua conducere pe care a ales-o pentru Banca Centrală a Ungariei, care spune că nu va reduce dobânzile înaintea alegerilor

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, vorbește cu presa la sosirea sa la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern ai UE, la Palatul Christiansborg din Copenhaga, Danemarca, pe 1 octombrie 2025. FOTO: Thomas Traasdahl / AFP / Profimedia

Banca centrală a Ungariei și-a reafirmat marți politica monetară strictă, în pofida presiunilor tot mai mari din partea guvernului de a reduce înaintea alegerilor de anul viitor costurile de împrumut, aflate la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, transmite marți agenția Reuters.

Potrivit sondajelor de opinie și analiștilor politici, premierul naționalist Viktor Orban se va confrunta cu cea mai dificilă rundă de alegeri, programată pentru anul viitor, în condițiile în care economia stagnează, iar inflația persistentă face Banca Centrală de la Budapesta să mențină ridicate ratele dobânzilor de referință.

Tema dobânzilor de referință a fost doar una dintre subiectele de dispută între Orban și Gyorgy Matolcsy, fostul guvernator al Băncii Centrale a Ungariei. Acesta, un fost aliat al premierului ungar, a intrat în conflict deschis cu guvernul său și a criticat dur mai multe măsuri ale sale, printre care plafonarea prețurilor la carburanți și alimente.

În septembrie anul trecut, Viktor Orban a anunțat că va propune un nou guvernator al Băncii Centrale odată ce mandatul lui Matolcsy va expira, în data de 1 martie a acestui an. Pentru funcție a fost ales economistul Mihaly Varga, un membru al partidului Fidesz al lui Orban încă de la înființarea sa.

El a fost secretar de stat și apoi ministru al finanțelor în primul guvern condus de Viktor Orban între 1998 și 2002, iar apoi apoi ministru al economiei între 2013 și 2018, după revenirea la putere a Fidesz în 2010. Din din 2018 până în 2024 a fost din nou ministru al finanțelor, perioadă în care a ocupat și funcția de viceprim-ministru.

Varga a preluat funcția de guvernator al Băncii Centrale de la Budapesta în data de 3 martie a acestui an.

Viktor Orban a sugerat din nou reducerea dobânzilor de referință

Luni, premierul ungar a declarat că rata de politică monetară a Ungariei, pe care banca centrală a menținut-o neschimbată anul acesta în contextul revenirii inflației, este „mai mare decât ar putea fi”.

Însă Banca Centrală și-a apărat poziția prin vocea economistului său șef, Adam Banai. „Menținerea unor condiții monetare stricte este esențială”, a declarat el la o conferință de afaceri.

„Evoluțiile recente ale piețelor financiare și ale economiei au confirmat că această direcție de politică a fost corectă”, a adăugat el.

Forintul a atins luna trecută cel mai ridicat nivel din ultimele 15 luni, susținut parțial de politica monetară restrictivă a băncii, dar s-a depreciat brusc marți, după ce guvernul a reluat presiunile asupra instituției pentru a reduce costurile de împrumut.

Guvernul spune că rata inflației nu e atât de problematică

Ministrul economiei, Marton Nagy, a susținut marți punctul de vedere al lui Orban, declarând pentru site-ul de știri financiare Portfolio că rata de bază este prea ridicată și că banca centrală și-ar putea totuși îndeplini ținta de inflație cu o rată mai mică.

Economiștii interpelați de Reuters se așteaptă ca inflația de bază din Ungaria să fi crescut la 4,4% anual în septembrie, depășind intervalul de referință al Băncii Centrale, situat între 2% și 4%.

Unii analiști estimează că măsurile de control a prețurilor reintroduse de guvernul lui Orban anul acesta au dus la o mascare parțială a inflației reale, care ar putea fi de aproape 6%.

Banai a declarat că inflația ar putea atinge ținta de 3% stabilită de bancă în primul trimestru din 2027. El a adăugat însă că riscurile privind creșterea inflației sunt mai mari decât cele privind scăderea acesteia – după ce indicatorul a atins cele mai ridicate niveluri din UE, de peste 25% după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022.