Bancherul care îl consiliază pe Vladimir Putin spune că Rusia s-a angajat într-o „selecție negativă” și lansează un apel rar

German Gref discută la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin în timpul unei întrevederi pe care aceștia au avut-o în data de 29 iulie 2025, FOTO: Mikhail Metzel / AFP / Profimedia Images

Rusia va trebui să atragă milioane de migranți calificați pentru a atinge o rată de creștere economică de cel puțin 3,2% și pentru a-și menține economia, a declarat joi principalul bancher privat al țării, un aliat vechi al președintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters.

German Gref, directorul general al Sberbank, cea mai mare bancă privată din Rusia, le-a spus membrilor Consiliului de Stat pentru Politică Demografică și Familială că o creștere mai mare ar putea fi obținută doar prin creșterea productivității sau prin extinderea forței de muncă.

„Fără creștere economică nu va exista nimic. Nu vom putea rezolva problemele sociale sau oricare altele. Trebuie să creștem într-un ritm care să nu fie sub media globală. Asta înseamnă cel puțin 3,2% anual până în 2030”, a spus Gref.

Rusia se confruntă cu o penurie acută de forță de muncă în mai multe sectoare de la începutul războiului din Ucraina, deoarece sute de mii de persoane s-au alăturat armatei și mii de profesioniști au părăsit țara de teamă să nu fie încorporați. Generoasele plăți oferite voluntarilor din armată au declanșat, de asemenea, o spirală a creșterii salariilor.

Sberbank estimează că ritmul de creștere economică al Rusiei va scădea la 0,8% în 2025, de la 4,3% anul trecut. Banca Centrală de la Moscova urmează să decidă vineri asupra ratei sale a dobânzii de referință, iar economiștii consideră că orice decizie este posibilă.

Bancherul rus spune că Rusia are nevoie de imigranți

Gref a susținut că, în condițiile unor rate ridicate ale dobânzii și ale unui capital de investiții limitat din cauza sancțiunilor occidentale, care fac dificilă creșterea productivității, singura cale viabilă înainte este atragerea de forță de muncă calificată din străinătate.

Migrația rămâne o problemă politică sensibilă în Rusia, iar apelurile publice la creșterea numărului de migranți sunt rare.

Rusia s-a bazat în mod tradițional pe muncitori străini, în principal din fostele republici sovietice din Asia Centrală, în sectoare precum agricultura, construcțiile și serviciile municipale. Însă migrația a fost restricționată după atacul sângeros ce a avut loc la sala de concerte Crocus din Moscova în martie 2024.

Atacul a fost comis de imigranți din Tadjikistan despre care se crede că au fost radicalizați de către gruparea jihadistă ISIS-K. De atunci, retorica Moscovei împotriva imigranților s-a înăsprit dramatic iar muncitori din alte țări au ajuns să fie atacați pe stradă în Rusia.

Gref deplânge o „selecție negativă”

„Din păcate, ne confruntăm cu o selecție negativă. Atragem în principal forță de muncă slab calificată, în timp ce noi înșine pierdem specialiști înalt calificați”, a spus acum Gref.

El a îndemnat guvernul să caute activ profesioniști calificați din străinătate și să creeze stimulente pentru ca studenții străini să rămână în Rusia după absolvire.

„Este o chestiune de securitate națională și de supraviețuire a țării”, a spus el.