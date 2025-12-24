Bani în plus pentru înzestrarea și modernizarea armatei române, precum și pentru baza Mihail Kogălniceanu. Bugetul MApN, suplimentat

În ședința de marți seară, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naționale (MApN), cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României și, respectiv, cu 300 milioane de lei pentru „continuarea procesului de transformare structurală și calitativă a armatei române”.

Executivul a anunțat, într-un comunicat, că bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 1,3 miliarde de lei, în vederea continuării procesului de înzestrare a Armatei României, prin asigurarea fondurilor necesare pentru plata obligațiilor rezultate din contractele de achiziție de echipamente militare, precum și pentru finanțarea proiectelor de infrastructură militară.

Suma reprezintă credite de angajament și credite bugetare și se alocă din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, potrivit Agerpres.

„Ministerul Apărării Naționale derulează o serie de programe de înzestrare destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Armate, incluse în Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care reflectă prevederile Acordului politic național privind creșterea finanțării pentru apărare”, precizează Guvernul.

Printre obiectivele care vor primi fonduri prin această finanțare se numără modernizarea sistemului de artilerie antiaeriană Oerlikon Model GDF 103 la standardul AA cu capabilități C-RAM, precum și dezvoltarea infrastructurii Bazei Mihail Kogălniceanu.

De asemenea, bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 300 milioane de lei „pentru asigurarea resurselor financiare necesare continuării procesului de transformare structurală și calitativă a Armatei României, în contextul evoluțiilor geopolitice și de securitate actuale, precum și al angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și UE”, mai arată Executivul.