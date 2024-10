Banii cheltuiți de PNL în campania din vară, ținuți la secret chiar și față de unii din lideri grei ai partidului. Snoop.ro a aflat însă sumele. Milioane

Biroul de presă al PNL a refuzat să ofere informații despre sumele plătite de partid în campania de la europarlamentare. Deși a promis în repetate rânduri că va da toate informațiile solicitate, nici europarlamentarul Rareș Bogdan nu a obținut sumele exacte plătite de PNL către televiziuni, scrie Snoop.ro, într-un articol publicat recent.

Rareș Bogdan nu a putut preciza dacă participarea sa la două emisiuni tv – la Digi24 și Antena3, în calitate de invitat în timpul campaniei de la europarlamentare, a fost plătită de partid sau nu.

Cu toate acestea, sub semnătura secretarului general al PNL, Lucian Bode, un document trimis către Autoritatea Electorală Permanentă precizează că partidul a plătit trei emisiuni de promovare electorală la Antena3 CNN.

Interviurile cu reprezentanții PNL, spoturile de campanie și preluarea conferințelor de presă au fost raportate însă de televiziuni către CNA.

DBV Media House apare în documentele consultate de Snoop ca având contract cu PNL pentru „producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la televiziune, radio și presa scrisă”.

În timpul campaniei de la europarlamentare, au existat două facturi de la PNL către agenția DBV Media House: una de 5,17 milioane de lei, iar a doua de 2,33 milioane de lei. Un total de 7,5 milioane de lei (1,5 milioane de euro) pentru campania PNL de la europarlamentare care a fost direcționat spre firmele controlate de familia Păcuraru.

La aceeași adresă cu sediul DBV Media House își are sediul și fundația lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS, dar și alte firme apropiate de familia Păcuraru. La DBV Media House acționar este firma PHG Media Invest, care aparține soției patronului Realitatea PLUS, Daniela-Madi Păcuraru.

„Prin DBV Media House sunt efectuate plățile către Realitatea TV, site-ul lor, radioul din grupul lor, tot ce are legătură cu Realitatea”, a dezvăluit un membru din conducerea PNL pentru Snoop.ro.

Cât a costat minutul de promovare la Realitatea Plus

Minutul de promovare la Realitatea PLUS a fost 2.900 de euro în campania pentru europarlamentare. Prețul pentru spoturi sau preluarea conferințelor a fost diferit.

Realitatea PLUS a trimis către CNA mai multe exemple în care a promovat activitatea PNL, conform raportului ActiveWatch.

Liberalii au trimis și către televiziunea fondată de Sebastian Ghiță, România TV, sume importante în campanie.

Pentru promovarea acțiunilor partidului, factura de la RTV a fost de 1.793.820 de lei (aproape 360.000 de mii de euro).

Într-un document semnat de Lucian Bode la finalul campaniei electorale scrie că PNL a plătit către RTV HD „difuzarea activități de propagandă electorală – miting”. Potrivit documentului consultat au fost 16 mitinguri în care discursurile liderilor PNL au fost preluate de postul tv.

Postul de televiziune Digi24 (firma Campus Media TV) a avut un contract cu PNL pentru campania de la europarlamentare pentru care a încasat aproape 1,4 milioane de lei (276.000 de euro). Suma a fost plătită în trei tranșe în perioada campaniei electorale.

Rareș Bogdan nu știe dacă a fost la o emisiune plătită sau nu

Printre invitații postului tv Digi24 s-a numărat și actualul europarlamentar Rareș Bogdan. În emisiunea „Jurnalul de Seară”, din 5 iunie 2024, emisiune moderată de Cosmin Prelipceanu, liberalul a avut la dispoziție jumătate de oră sub titulatura de „promovare electorală”.

Prețul anunțat înaintea campaniei electorale de Digi24 pentru prezența de 15 minute într-o emisiune a fost de 35.000 de euro. Rareș Bogdan a fost prezent 30 de minute în emisiune, ceea ce înseamnă că prețul posibil a fost de 70.000 de euro. Peste 80.000 euro cu TVA.

Rareș Bogdan a declarat că nu știe dacă s-a plătit pentru această emisiune, deoarece nu are o defalcare a sumelor plătite către televiziuni. Postul tv a refuzat să răspundă întrebărilor venite din partea ActiveWatch pe acest subiect.

Grupul Clever, în cadrul căruia se află Prima și Prima News, a primit de la PNL, în baza contractului de promovare, aproape 900.000 de lei.

Suma totală plătită de Partidul Național Liberal în campania de la europarlamentare pentru televiziune, radio și presă scrisă a fost de 15.277.073 de lei.

Citește mai multe pe Snoop.ro.