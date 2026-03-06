Bărbat audiat după ce a fost acuzat de o doctoriță de la Institutul Marius Nasta că a amenințat-o cu moartea

Un bărbat a fost dus de polițiști la audieri la Secția 18 din București, vineri seară, după ce a fost acuzat de o doctoriță de la Institutul „Marius Nasta” că a amenințat-o cu moartea, au declarat surse judiciare pentru News.ro.

Doctorița a reclamat la Poliție că a fost amenințată cu moartea de ruda unei paciente care a murit în Secția de pneumologie.

Ea a susținut că a fost sunată pe telefonul spitalului de un bărbat, care s-a prezentat drept fratele pacientei decedate și care i-a spus că va merge la spital că să o omoare, pentru că nu mai are nimic de pierdut și poate merge la închisoare, conform surselor News.ro.

Polițiștii au demarat cercetările și au observat că bărbatul plănuia să meargă la spital. Polițiștii l-au dus la Secția 18 pentru audieri.

Incidente în spitale

În 20 februarie, mai multe rude ale unei paciente în stare gravă au intrat în Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul de Recuperare Borșa, iar una dintre ele l-a luat la bătaie pe un medic, căruia i-au distrus ochelarii, potrivit Somesanul.ro.

Conform publicației locale, medicul anestezist, venit de la Bistrița pentru a asigura garda, a fost atacat în timp ce încerca să o resusciteze pe pacienta în stop cardio-respirator.

Cu câteva zile în urmă, în 16 februarie, o doctoriță fusese agresată de rudele unei paciente pe care încerca să o stabilizeze, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu.

„Astfel de situații au tot fost în spitalele din România. Și eu îmi aduc aminte, când eram la Timișoara s-a întâmplat o dată. Ține de educație. Vă dați seama cât de penibil este ca în anul 2026, ministrul Sănătății sau Raed Arafat să vină public pe la televizor și să roage oamenii să nu agreseze medicii”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în 21 februarie, la Digi24.