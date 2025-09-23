Bărbat din Brăila, reţinut după ce și-a atacat violent vecinul. I-a pulverizat spray lacrimogen în faţă, l-a lovit cu o scândură, cu o furcă, cu o sapă, iar după ce a căzut, l-a tăiat cu un cutter

Un bărbat din judeţul Brăila a fost reţinut după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă. În timp ce victima era la pământ, el a continuat loviturile şi l-a tăiat cu un cutter în zona cervicală şi la o ureche.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au informat, marţi, că pe rolul instituţiei a fost înregistrat un proces-verbal de sesizare din oficiu al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul Investigaţii Criminale, într-un dosar de tentativă de omor şi violare de domiciliu, relatează News.ro.

Luni seară, IPJ Brăila a fost sesizat, prin apel la 112, de către o femeie din localitatea Bărăganu, judeţul Brăila, cu privire la faptul că soţul său a avut un conflict verbal cu un vecin, iar acesta din urmă a intrat în curte, i-a pulverizat spray iritant-lacrimogen în faţă victimei şi a lovit-o cu o sapă şi cu o furcă.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale s-au deplasat acolo pentru cercetări, fiind începută urmărirea penală in rem pentru tentativă de omor şi violare de domiciliu. Ulterior, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, cercetat pentru tentativă de omor şi violare de domiciliu.

„În fapt, suspectul D.O.C. şi victima T.V. au avut un conflict verbal la data de 22.09.2025, în jurul orei 18.00, în urma căruia suspectul a pătruns în curtea locuinţei persoanei vătămate, înarmat cu o scândură ruptă din gard, un spray iritant lacrimogen şi un cutter, aplicându-i victimei lovituri în zona capului şi a spatelui, apoi s-a înarmat cu o furcă şi, ulterior, cu o sapă, continuând să aplice victimei lovituri în zona capului şi a coastelor, timp în care victima se afla prăbuşită la pământ; după aplicarea acestor lovituri a folosit un cutter şi i-a aplicat victimei lovituri în zona cervicală, după care i-a tăiat urechea stângă”, a arătat Parchetul.

Marţi, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore.