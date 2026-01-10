Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, prins în România

Cetățeanul din Belarus evadase în 8 ianuarie din închisoare și a fost prins de autoritățile din România în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa.

Conform Poliției Române de Frontieră, în 9 ianuarie, în jurul orei 08.50, în Punctul de Trecere a Frontierei a ajuns, pentru a intra în țară, pasager într-un autoturism, un bărbat cu cetățenie Belarus, în vârstă de 36 de ani.

La controlul de frontieră, polițiștii au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă Interpol. Bărbatul era căutat pentru a fi arestat după ce în 8 ianuarie a evadat dintr-o închisoare din Belarus.