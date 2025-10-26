Bărbat prins de jandarmii bucureşteni împărţind materiale informative cu caracter legionar, în timpul slujbei de sfinţire de la Catedrala Națională

Un bărbat surprins duminică de jandarmii bucureşteni în timp ce împărţea oamenilor de pe Calea 13 Septembrie din Capitală materiale informative cu caracter legionar, rasist sau xenofob a fost dus la Poliţie pentru cercetări, în cazul acestuia fiind sesizate organele de urmărire penală. Incidentul a avut loc în timpul slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.

Jandarmeria Bucureşti a informat că duminică dimineață, în jurul orei 10:30, pe Calea 13 Septembrie (zona publică), jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetăţenilor materiale informative sub formă de ziare, relatează News.ro.

Potrivit sursei citate, în conţinutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat poliţiştilor pentru continuarea cercetărilor, precizează sursa citată.

Incidentul a avut loc în timpul slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, la care au asistat mii de pelerini din toată ţara şi din străinătate, dar şi oficialităţi de la cel mai înalt nivel: preşedinţii Nicuşor Dan şi Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, foştii premieri Victor Ponta, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă, Custodele Coroanei, Principesa Margareta şi Principele Radu, şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, precum şi alte oficialităţi. Slujba a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi de Patriarhul Daniel al BOR, alături de un numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi.