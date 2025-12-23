Bărbați condamnați la închisoare, în Lituania, după ce au vandalizat statuia unui erou național la ordinele spionajului militar rusesc

Adolfas Ramanauskas-Vanagas, lider al rezistenței împotriva ocupației sovietice, este considerat erou național în Lituania. Credit: Alfredas Pliadis / Alamy / Profimedia

O instanță din Kaunas i-a trimis în spatele gratiilor pe trei bărbați acuzați că au vandalizat statuia unui erou al rezistenței împotriva ocupației sovietice, transmite AFP.

Tribunalul Regional Kaunas a stabilit că bărbații, doi cu dublă cetățenie, estonă și rusă, și un cetățean rus, au profanat un monument închinat lui Adolfas Ramanauskas-Vanagas, un lider al rezistenței postbelice din țară împotriva ocupației sovietice.

Instanța a constatat că acțiunile lor au echivalat cu sprijinirea unui alt stat în „activități ostile Lituaniei”, scrie LRT.

Potrivit procurorilor, bărbații au acționat ca parte a unui grup organizat care îndeplinea sarcini atribuite de serviciului de informații militare al Rusiei, GRU, menite să „destabilizare statul lituanian”. Instanța a confirmat că inculpații au ajutat GRU în acțiunile împotriva Lituaniei.

Nikolai Silin a primit o pedeapsă combinată de 3 de ani de închisoare, Konstantin Venkov a fost condamnat la 2 ani și jumătate, iar Anton Patrakov, la 4 ani.

Cei trei au fost găsiți vinovați pentru multiple capete de acuzare, inclusiv pentru acordarea de asistență unui stat străin în acțiuni împotriva Lituaniei, distrugerea sau deteriorarea proprietății și profanarea unui mormânt sau a unui alt loc de venerație publică.

După consemnarea perioadei petrecute deja în spatele gratiilor, condamnații vor executa pedepse cu aproximativ 14 luni mai scurte decât cele impuse, a precizat instanța.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

Ramanauskas-Vanagas, care a fost executat în 1957, este considerat erou național în Lituania, unde a condus rezistența armată împotriva ocupației sovietice de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Presa locală a scris că unul dintre bărbați a recunoscut că statuia din Merkine, oraș aflat în sudul Lituaniei, a fost vopsită cu roșu în ianuarie 2024. Totuși, el a susținut că nu cunoștea identitatea persoanei care a comandat actul de vandalism și nici cine a fost eroul căruia îi fusese ridicată statuia. În plus, a negat că a fost motivat exclusiv de bani.

Ramanauskas-Vanagas a fost reînfumat în cadrul unor funeralii de stat în 2018.