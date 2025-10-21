Bărbatul care a încercat să îl asasineze pe premierul slovac Robert Fico a fost găsit vinovat de terorism și a fost condamnat la peste 20 de ani de închisoare

Un tribunal slovac l-a condamnat marți pe poetul Juraj Cintula la 21 de ani de închisoare pentru rănirea gravă a premierului naționalist Robert Fico în mai 2024, relatează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Judecătorul Igor Kralik a declarat că bărbatul a fost găsit vinovat de terorism, instanța constatând că acesta a acționat „cu motivul de a împiedica buna funcționare a guvernului’, ale cărui politici le-a denunțat.

Cintula, în vârstă de 72 de ani, a tras asupra lui Fico de cinci ori de la puțin peste un metru distanță, în timp ce prim-ministrul mergea să salute un grup de susținători, după o ședință de guvern ținută în orașul Handlova din centrul Slovaciei, în mai 2024.

Decizia Tribunalului penal din orașul Banska Bystrica încheie un proces care a început în iulie și a cărui principală întrebare a fost dacă Cintula, care a recunoscut că l-a împușcat pe Fico, se face vinovat de terorism. El risca închisoarea pe viață, potrivit legislației penale din Slovacia.

Hotărârea poate fi contestată la instanța supremă a țării.

Bărbatul a spus că voia să îl rănească pe Fico, nu să îl omoare

Fico a fost atins de pentru gloanțe și a fost grav rănit la abdomen, suferind totodată răni la șold, mână și picior. El a avut prima sa apariție publică în iulie anul trecut, la câteva luni după atac.

Cintula a spus că a vrut să-l rănească, dar nu să-l omoare, pentru că dorea să-l împiedice să-și continue politicile despre care el susținea că dăunează libertății și culturii slovace.

Fico l-a acuzat pe atacator că este un activist al opoziției și a acuzat opoziția – o serie de partide în majoritate liberale și pro-UE – că alimentează ura. Principalele partide de opoziție din Slovacia au negat orice legătură cu atacatorul.

Orientarea lui Fico către Rusia a declanșat proteste publice ample la începutul anului trecut, despre care el a afirmat că aveau scopul de a provoca o lovitură de stat împotriva guvernului, afirmație negată de organizatorii protestelor.