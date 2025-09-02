Bărbatul care l-a atacat pe livratorul străin în București, cercetat și pentru propagandă fascistă și legionară. Ce mesaje i-au găsit procurorii

Anchetatorii au decis extinderea cercetărilor în cazul tânărului de 20 de ani care a lovit un livrator străin, săptămâna trecută, pe o stradă din București. Pe lângă acuzațiile de lovire sau alte violenţe, bărbatul este acuzat că a folosit în public simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, potrivit unui comunicat al Judecătoriei Sectorului 2 București.

Bărbatul care a lovit un livrator străin și i-a strigat „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator” a fost scos, marți, din arest, unde se află pentru 30 de zile, și a ajuns în fața procurorilor de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2 pentru noi audieri.

În urma acestora, procurorul de caz a dispus extinderea acțiunii penale față de inculpat cu privire la săvârșirea infracțiunii de „utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe” și a constat că:

„La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricționat vizualizării, în conținutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mișcării Legionare, precum și o imagine care îl înfățișează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceștia se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă”.

Parchetul precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Ce posta tânărul pe Facebook și TikTok

Pe conturile sale de Facebook și TikTok posta videoclipuri controversate și promova simboluri fasciste, potrivit hub-ului de jurnalism watchdog, captura.ro, citat de Digi24.

De-a lungul timpului, el a postat fotografii și clipuri cu fața acoperită de o mască, având asupra lui arme albe. De asemenea, tânărul a promovat pe internet simboluri fasciste sau legionare. În luna februarie, el și-a pus svastica nazistă ca fotografie de profil la contul de Facebook, precizează sursa citată.