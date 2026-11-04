Băsescu, după alegerile din SUA: Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de „raţă şchioapă”

Fostul președinte Traian Băsescu susține că rezultatele alegerilor din SUA arată că „MAGA a fost respinsă de americani”.

El spune că a atras atenția din primăvară că „Trump va pleca”, iar „America va rămâne!”

„Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi. Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de “raţă şchioapă! Pe 13 aprilie postam cu titlul “Trump va pleca, America rămâne!” Aşa va fi!”, a scris Băsescu pe Facebook.

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senatul SUA, într-o victorie răsunătoare și istorică.

Democrații au profitat de lipsa de popularitate istorică a președintelui Donald Trump pentru a obține o victorie majoră și o putere semnificativă prin care să-l țină în frâu pe președinte în cei doi ani rămași din mandat.

Pentru a obține majoritatea, democrații au câștigat chiar și în teritorii puternic republicane, unde nu se mai impuseseră de zeci de ani.

Victoriile includ câștigarea unui loc în Senat în Carolina de Sud, unde Trump câștigase cu 18 puncte în 2024, și a altuia în Texas, care nu mai votase pentru un democrat la nivel statal din 1994, precum și o victorie în Kansas, care nu mai alesese un senator democrat din 1932.