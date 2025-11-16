Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. La ce crede că „trebuie să fie extrem de atent” premierul

Fostul președinte Traian Băsescu crede că Ilie Bolojan „nu va fi dat jos” prin moțiune de cenzură, iar dacă va pleca din fruntea Guvernului o va face prin demisie: „Doar dacă demisionează, altfel toți îl atacă, dar nimeni nu vrea să îi ia locul”.

Băsescu a comentat măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan, spunând că deocamdată nu vede „saltul spre bine”, dar speră că „va veni”.

„Ce face Bolojan este un alt drum decât cel pe care l-am ales eu când a fost vorba despre măsuri pentru scoaterea țării din criză. Eu am abordat o altă soluție, adică reducerea salariilor, reduceri de cheltuieli, reducerea fondului de salarii cu 25%, care s-a adresat strict bugetarilor. Nu s-a atins niciun salariu din sectorul privat, mi s-a părut că acesta era lucrul pe care îl puteam controla. (…)

Dacă măream impozitele pe companii într-o situație de criză, atunci am apreciat să controlez cheltuielile pe care le controlam. Nu văd saltul încă, saltul spre bine, probabil că va veni. Nici nu vreau să descurajez, că ne adâncim în criză, deși riscul pe care îl avem este să ne ducem într-o criză economică. Premierul trebuie să fie extrem de atent la efectele pe care le produce creșterea fiscalității în economie”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea fi dat jos din funcție, Traian Băsescu a răspuns: „Doar dacă demisionează, altfel toți îl atacă, dar nimeni nu vrea să îi ia locul. Nu îl va da nimeni jos prin moțiune de cenzură pe Bolojan. Dacă el decide să demisioneze, asta e altă socoteală, dar sper să nu o facă, pentru că ar fi și o criză politică care ar agrava condițiile în care ne împrumutăm“.