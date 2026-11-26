Grupul de state autointitulat „Prietenii Coeziunii” i-a desemnat pe Georgia Meloni și Nicușor Dan să îi reprezinte poziția la negocierile pentru bugetul Uniunii Europene pentru 2028-2034, a anunțat președintele român.

El a spus că, joi dimineață, înaintea reuniunii liderilor UE din Consiliul European, a avut loc discuția grupului „Prietenii Coeziunii”, din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene.

Acesta e un grup informal de state, aproape toate beneficiare nete de bani europeni, care se coordonează pentru a proteja politicile de coeziune și care susțin alocări consistente pentru dezvoltare regională și agricultură.

Cele 17 state din grupul „Prietenii Coeziunii” sunt Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria.

Dintre ele, doar Italia și Spania sunt contributoare nete la bugetul UE. Acestea două se regăsesc printre „prietenii coeziunii” pentru că au nevoie de fonduri pentru regiuni cu decalaj de dezvoltare, precum sudul Italiei.

„În cadrul reuniunii, am fost desemnat, alături de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezint interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor din cadrul Consiliului European privind viitorul buget UE pentru perioada 2028–2034”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.

„Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare”, a adăugat președintele român.

Se preconizează negocieri dure

Liderii Uniunii Europene vor avea joi o dezbatere aprinsă cu privire la propunerea de buget a blocului comunitar pentru 2028-2034 în valoare de aproape 1.600 miliarde de euro, pentru a încerca să reducă diferențele de poziție pentru a ajunge la un acord până luna viitoare, au spus mai mulți diplomați pentru Reuters.

Aceștia au afirmat că se așteaptă ca, la summitul extraordinar de la Bruxelles, liderii europeni să-și exprime cu fermitate pozițiile cu privire la chestiuni cheie, inclusiv sprijinul financiar acordat Ucrainei.

Cele 27 de țări membre ale UE speră ca această reuniune să pregătească terenul pentru ca președintele Consiliului UE, Antonio Costa, să prezinte o nouă propunere de buget în următoarele săptămâni, iar statele membre să ajungă la un acord cu privire la aceasta în cadrul summitului din 17 și 18 decembrie.

La reuniunea de joi, un diplomat se așteaptă ca „liderii să țipe, să se plângă, să arate că sunt dispuși să lupte. Au nevoie mai întâi de asta. Au nevoie de o confruntare, de sânge pe pereți, înainte de a putea ajunge la un acord.”