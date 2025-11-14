BBC „regretă sincer” maniera în care a editat discursul lui Trump, dar ignoră acuzația în urma căreia acesta amenință că va cere 1 miliard de dolari

12 noiembrie 2025, Regatul Unit: Sediul BBC din centrul Londrei. Directorul general al BBC, Tim Davie, și-a dat demisia duminică din cauza unei editări a discursului lui Donald Trump din 2021. FOTO: Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia

British Broadcasting Corporation (BBC) i-a trimis joi o scuză personală președintelui american Donald Trump, dar a afirmat că nu există temei legal pentru ca acesta să dea în judecată postul public de televiziune din Marea Britanie pentru un documentar pe care avocații republicanului l-au calificat drept defăimător, informează Reuters.

Documentarul, difuzat în cadrul programului de știri „Panorama” de la BBC, chiar înainte de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a reunit trei părți din discursul lui Trump susținut pe 6 ianuarie 2021, când susținătorii acestuia au luat cu asalt Capitoliul. Editarea discursului a creat impresia că Trump ar fi incitat la violență.

„Deși BBC regretă sincer modul în care a fost editat clipul video, nu suntem deloc de acord că există temei pentru o acțiune (în justiție) pe motiv de defăimare”, a afirmat postul de televiziune, într-un comunicat.

Duminică, avocații liderului SUA au amenințat că vor da în judecată BBC pentru daune de până la 1 miliard de dolari, dacă nu va retrage documentarul, nu-și va cere scuze președintelui și nu-l va despăgubi pe acesta pentru „prejudiciul financiar și legat de reputație”.

Afirmând că procesul de defăimare intentat de Trump este nefondat, BBC a semnalat, de fapt, că postul consideră că cererea acestuia pentru plata de despăgubiri financiare este la fel de nefondată, notează Reuters. Însă postul de televiziune nu a abordat în mod direct cererea financiară a lui Trump.

În comunicat, BBC a afirmat că președintele postului, Samir Shah, a trimis joi „o scrisoare personală la Casa Albă în care a precizat că el și corporația regretă editarea”. La începutul săptămânii, Shah și-a cerut scuze în fața unei comisii parlamentare britanice de supraveghere și a afirmat că editarea a fost „o eroare de judecată”.

În comunicatul său de joi, BBC a adăugat că nu intenționează să redifuzeze documentarul pe niciuna dintre platformele sale.

Mai devreme în cursul zilei, BBC anunțase că investighează noi acuzații, publicate în ziarul britanic The Telegraph, privind editarea aceluiași discurs în cadrul unei alte emisiuni a postului, „Newsnight”.

BBC se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimele decenii, după ce doi directori executivi au demisionat în urma acuzațiilor de părtinire, inclusiv în legătură cu editarea discursului lui Trump. Acuzațiile au ieșit la iveală din cauza unui raport scurs de una dintre persoanele responsabile cu standardele BBC.

Fondat în 1922 și finanțat în mare parte din taxele de licență plătite de britanicii care urmăresc se uită la televizor, BBC nu are un director permanent, în timp ce guvernul analizează modul în care corporația ar trebui finanțată în viitor.

Postul britanic reprezintă un instrument vital al „puterii soft” a Regatului Unit la nivel global, iar premierul Keir Starmer a afirmat miercuri că el crede într-un BBC „puternic și independent”.