Becali dezvăluie că a vorbit cu Grindeanu despre viitorul premier după discuția cu Nicușor Dan: „A spus, da, și variantele astea două sunt pe listă”

Deputatul neafiliat George Becali, ales pe listele AUR la alegerile din 2024, susține că l-a sunat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după discuția pe care a avut-o cu președintele Nicușor Dan joi la Palatul Cotroceni.

Într-o intervenție în această seară la Antena 3, Becali a spus că liderul social-democraților i-a confirmat că pe lista posibililor candidați la funcția de prim-ministru se numără și consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac, și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

„A zis că sunt pe listă câteva variante, la care eu am spus ce auzisem și eu, Nazare și Tomac, tot de la voi din presă. Și el a spus, da, și astea două sunt pe listă, dar nu este încă hotărât. Ce am dedus, că ce va desemna președintele, aia va agrea și Grindeanu. Asta e deducția mea”, a declarat George Becali, precizând că este „mai bun prieten” cu Sorin Grindeanu decât cu Nicușor Dan.

George Becali: „E ca de la cer la pământ diferența între Tomac și Nazare”

Becali a precizat că i-a transmis lui Grindeanu că, în opinia lui, există o diferență „ca de la cer la pământ diferența între Tomac și Nazare”, pe care l-a descris drept „specialist”.

„L-am întrebat pe Grindeanu de Tomac și de Nazare, e adevărat? A zis, nea Gigi, sunt și ei pe listă (…). După aia, eu i-am spus, din punctul meu de vedere, Nazare e specialist. Dacă vreți să îl puneți pe Tomac, să îl puneți pe Tomac, dar nu se compară, ca și competență. E ca de la cer la pământ diferența între Tomac și Nazare”, a mai declarat George Becali.

Joi, George Becali a fost primit singur la discuții cu Nicușor Dan, deoarece întârziase la consultările convocate de președinte cu grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR), grupul parlamentar PACE – Întâi România și cu aleșii neafiliați.

Luni, în prima zi de consultări oficiale pentru formarea noului Guvern, șeful statului discutase cu reprezentanții minorităților naționale, PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România.