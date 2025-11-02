Belgia reclamă că drone suspecte „vin să spioneze, să vadă unde sunt avioanele F-16, unde sunt munițiile”. Investigație după incidentul din weekend

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, la sosirea primului lot de avioane F-35 la baza aeriană Florennes, în 13 octombrie 2025. Credit: Xpi / imago stock&people / Profimedia

Ministrul belgian al apărării a declarat, duminică, că dronele observate în weekend deasupra bazelor militare belgiene au obiectivul de a spiona avioanele de vânătoare și muniția, transmite Politico.

„Vin să spioneze, să vadă unde sunt avioanele F-16, unde sunt munițiile și alte informații foarte strategice”, a declarat ministrul Theo Francken pentru RTBF.

Tot duminică, oficialul anunțase că a fost demarată o investigație cu privire la observarea unor vehicule aeriene fără pilot care zburau deasupra bazei militare Kleine Brogel din nordul Belgiei.

Baza este esențială pentru apărarea Belgiei și are și prezență americană. Acolo sunt staționate în prezent avioanele de vânătoare de fabricație americană F-16 și tot acolo vor sta și aeronavele F-35.

Politico amintește că incidentul din Belgia este doar unul dintre cele care au avut loc în perioada recentă în țară și în alte zone din Europa. În septembrie, drone rusești au fost interceptate și doborâte în spațiul aerian al Poloniei, iar o altă dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României. Drone cu origine necunoscută – suspectate că sunt tot ale Rusiei – au perturbat traficul aerian la aeroporturile din Danemarca, Norvegia și Germania.

Ministrul belgian al apărării nu a atribuit Moscovei incidentul din weekend, dar a spus că „rușii încearcă să facă asta în toate țările europene”.

„Sunt rușii acum? Nu pot spune acest lucru, dar motivele sunt clare, iar modalitățile de a face astfel de lucruri sunt și ele foarte clare”, a continuat Theo Francken.

„Războiul este cu adevărat un război al dronelor, iar Departamentul Apărării chiar trebuie să se pregătească pentru asta”, a adăugat el.

Ministrul urmează să prezinte săptămâna viitoare un plan de 50 de milioane de euro pentru implementarea unui sistem național de contracarare a dronelor. Într-o declarație la Radio 1, el a declarat anterior că pachetul va finanța sisteme de detectare, bruiaje și arme de drone pentru a proteja instalațiile cheie.