Belgia va desfășura un sistem de apărare antiaeriană NASAMS la portul strategic Anvers pentru a contracara o amenințare tot mai mare

Belgia se pregătește să desfășoare un sistem de apărare antiaeriană în portul Anvers pentru a contracara amenințarea tot mai mare reprezentată de drone la adresa infrastructurii critice, a declarat joi un purtător de cuvânt al Ministerului belgian al Apărării, citat de Reuters.

Anul trecut, Belgia s-a confruntat cu o serie de incursiuni ale dronelor care au forțat închideri temporare ale aeroporturilor belgiene și a unei baze aeriene militare.

De asemenea, au fost raportate multiple apariții de drone deasupra portului Anvers, inclusiv deasupra centralelor nucleare, a complexului chimic BASF și a terminalului de containere Europa, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la vulnerabilitatea unor situri industriale și energetice esențiale.

Anvers este al doilea cel mai mare port din Europa, în spatele doar a Rotterdamului, și printre cele mai mari 20 din lume. Anul trecut pe aici au trecut 266.5 de milioane de tone de bunuri transportate pe cale maritimă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului belgian al Apărării a refuzat să ofere detalii specifice despre planurile privind sistemul de apărare antiaeriană, dezvăluite inițial de presa belgiană, invocând motive de securitate operațională. El a precizat însă că sistemul va fi comandat în curând.

„Un sistem de apărare antiaeriană va fi instalat în portul Anvers. Este de tip NASAMS”, a declarat în schimb Bart De Wever, primarul orașului-port, la un eveniment organizat miercuri.

Sistem de apărare antiaeriană NASAMS din dotarea forțelor armate daneze, FOTO: Emil Nicolai Helms / AFP / Profimedia Images

Ce este sistemul NASAMS pe care Belgia îl va desfășura la Anvers

Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System sau NASAMS este un sistem dezvoltat de către norvegienii de la Kongsberg împreună cu compania americană Raytheon la finele anilor ’90 și aflat în prezent în dotarea a 14 state din lume, printre care Statele Unite, Norvegia, Olanda, Finlanda, Lituania sau Spania. Sistemul NASAMS este de altfel sistemul cu care SUA protejează spațiul aerian de deasupra capitalei Washington DC.

Spre deosebire de sistemul Patriot mai cunoscut, NASAMS a fost proiectat pentru apărare aeriană cu rază mai scurtă de acțiune. Sistemul NASAMS este conceput pentru a apăra împotriva dronelor, a avioanelor de vânătoare și a altor amenințări aeriene.

Un purtător de cuvânt al portului Anvers a afirmat că desfășurarea reflectă importanța strategică a acestui hub de transport:

„Având în vedere importanța portului nostru ca motor economic al Belgiei, este esențial ca acesta să fie protejat și securizat, atât din punct de vedere digital, cât și fizic”.