Drone suspecte au blocat, marți seară, aeroporturile din Belgia, unde nu a mai existat „niciun zbor la plecare şi la sosire”. Care este situația azi

Aeroporturile din Bruxelles și Liège au fost închise, marți seară, după ce în apropierea lor au fost semnalate drone. Mai multe curse aeriene care urmau să aterizeze au fost redirecționate, iar unele decolări au fost amânate sau anulate, potrivit presei internaționale.

O dronă a fost observată în apropierea Aeroportului din Bruxelles marți seară, în jurul orei locale 20:00. Astfel,s-a decis închiderea aeroportului din motive de securitate, potrivit unui purtător de cuvânt al serviciului belgian de control al traficului aerian, citat de Reuters.

„Nu mai există niciun zbor la plecare şi la sosire în urma unor suspiciuni cu privire la drone”, a declarat purtătoarea de cuvânt a aeroportului.

Ulterior, compania aeriană națională Brussels Airlines a anunțat că 15 zboruri care urmau să plece nu au putut decola, iar opt zboruri care trebuiau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi, scrie CNN.

Dronele au închis și aeroportul din Liège, utilizat în principal ca centru cargo, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului, care nu a oferit alte detalii.

Ca măsură de precauție, traficul aerian a fost de asemenea suspendat la sosire pe Aeroportul Charleroi de la Bruxelles, al doilea cel mai important aeroport belgian.

Aeroportul din Bruxelles s-a redeschis miercuri dimineață, deși unele zboruri au fost anulate, iar altele au înregistrat întârzieri.

Incidentele cu dronele urmăresc „destabilizarea țării”

Incidentul de marți seară pare să fi fost realizat de profesioniști care urmăresc „destabilizarea țării”, a transmis ministrul belgian al Apărări, Theo Francken, la postul public de televiziune.

În ultimele două luni, Belgia, la fel ca alte ţări europene, a fost afectată de survolări ale unor drone considerate suspecte.

În weekend, baza militară Kleine-Borgel din nord-estul Belgiei- în care se află armament nuclear american – a fost survolată în trei rânduri. Acest incident a condus la deschiderea unei anchete de către spionajul militar belgian.

Deși ministrul belgian al Apărării nu a atribuit Moscovei incidentul din weekend, el a spus că „rușii încearcă să facă asta în toate țările europene”.

Luna trecută, Belgia raporta primele incidente cu drone, la scurt timp după incidentele din spațiul aerian al Poloniei, României, Estoniei și Danemarcei, parte din ele identificate ca având legătură cu Rusia. Recent, Lituania a închis granița cu Belarus în urma încălcărilor constante ale spațiului său aerian.

Ca răspuns la incidentele din ultima perioadă, Comisia Europeană doreşte să instituie un „zid anti-drone” la nivelul UE, care ar fi pe deplin operaţional până în 2027.