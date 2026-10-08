Ben Affleck anunță un nou proiect după ce a încasat peste jumătate de miliard de dolari de la Netflix

Artists Equity, compania actorilor Ben Affleck și Matt Damon, a lansat Artists Equity Independent Pictures (AEIP), o nouă casă de producție dedicată promovării cineaștilor emergenți din mediul independent, relatează revista Variety, citată de EFE și Agerpres.

Ben Affleck și Matt Damon, director executiv, respectiv director de conținut la Artists Equity, au afirmat că datorează „o mare parte” din carierele lor cinematografiei independente. „Suntem foarte conștienți de rolul enorm pe care îl joacă aceasta în descoperirea și perfecționarea talentului”, au spus ei.

„Artists Equity Independent Pictures este o modalitate de a susține vocile emergente cu potențial real, de a diversifica tipul de povești pe care le spunem și de a veni în întâmpinarea unui public care continuă să-și exprime dorința tot mai mare de filme independente de înaltă calitate”, au subliniat cei doi.

Affleck, Damon și Gerry Cardinale (de la RedBird Capital) au fondat Artists Equity în 2022. Primul film al companiei a fost drama sportivă din 2023 „Air”, regizată de Affleck, care a jucat, de asemenea, rolul principal, alături de Damon, Jason Bateman și Viola Davis.

Proiectul care i-a dus lui Ben Affleck 587 de milioane de dolari

Pentru Affleck, lansarea AEIP vine la doar câteva luni după ce actorul în vârstă de 54 de ani a încasat de la Netflix 587 de milioane de dolari pentru InterPositive, un startup de AI pe care l-a fondat.

Netflix a dezvăluit într-un document depus la autoritățile de reglementare din SUA achiziția pe care a plătit-o în numerar, potrivit THR.

Documentele arată că InterPositive a fost înființată în 2022, într-un moment despre care Affleck a spus că a marcat prima sa aventurare în domeniul inteligenței artificiale pentru a vedea cum poate fi folosită aceasta în producția cinematografică.

„Știam că am o responsabilitate față de colegii mei și față de industria noastră, aceea de a proteja puterea creativității umane și oamenii din spatele ei. Prin crearea InterPositive, am urmărit să fac exact acest lucru”, a scris Affleck într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețelele de socializare după ce a vândut InterPositive.

„De la inventarea imaginii în mișcare și tranziția către mediul digital, până la captarea mișcării și producția virtuală, tehnologia a evoluat în paralel cu artiștii care o folosesc”, a subliniat actorul care a vorbit de mai multe ori de-a lungul anilor despre pasiunea sa pentru aspectele tehnice ale producției de filme.

El a dezvăluit totodată că a folosit AI pentru unele aspecte ale realizării „Animals”, noul film pe care l-a produs pentru Netflix. „Disperați să plătească răscumpărarea fiului lor, un candidat la funcția de primar și soția sa recurg la măsuri extreme, dezvăluind secrete întunecate pe care nu și-au dorit niciodată să le scoată la lumină”, afirmă descrierea de pe IMDb a „Animals”.

Filmul thriller în care Affleck joacă alături de Kerry Washington și Gillian Anderson urmează să fie lansat pe Netflix în data de 8 octombrie.