VIDEO Benjamin Netanyahu a arătat că are 5 degete la mâini în timpul unei întâlniri cu ambasadorul SUA

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat zvonurile care circulă pe rețelele de social media despre moartea sa, pe fondul războiului în curs de desfășurare cu Iranul, relatează miercuri agenția DPA, citată de Agerpres.

Într-o înregistrare video publicată marți pe platforma „X”, șeful guvernului israelian apare alături de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee. Acesta îi spune în glumă că președintele american Donald Trump i-a cerut să verifice dacă Netanyahu este bine.

„Da, Mike, da. Sunt în viață”, îi răspunde zâmbind Netanyahu.

Crossing names off the list is good – doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Netanyahu a glumit și pe seama comentariilor de pe rețelele de socializare că ar avea șase degete, provocate de videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) și a arătat în fața camerei de filmat că strânge mâna „cu cinci degete la fiecare mână”.

Val de speculații privind starea de sănătate a lui Netanyahu, alimentate de Iran

Apoi, Netanyahu îi arată lui Huckabee ceea ce premierul israelian numește „o cartelă perforată”, sugerând că aceasta conține o listă cu nume, de pe care au fost șterse marți două. El pare să facă referire la anunțurile armatei israeliene privind eliminarea a doi înalți responsabili ai regimului de la Teheran: Ali Larijani, influentul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, și Gholamreza Soleimani, comandantul organizației paramilitare Basij.

Premierul iranian a publicat înregistrarea video după ce agenția de presă iraniană Tasnim a difuzat în ultimele zile informații conform cărora el ar fi fost ucis sau rănit. Tasnim a sugerat totodată că înregistrările video recente ale prim-ministrului au fost generate de inteligența artificială.

Netanyahu a respins anterior aceste afirmații într-un videoclip, dar unii utilizatori ai rețelelor sociale au pus la îndoială și autenticitatea materialului video respectiv.

Potrivit publicației israeliene The Jerusalem Post, aceste zvonuri fac parte dintr-o campanie țintită de dezinformare a presei iraniene de stat.