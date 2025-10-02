Benzi desenate şi carte veche rară, într-o nouă licitație Artmark. Ajutăm Muzeul Jucăriilor să aibă din nou o casă!

Casa de Licitații A10 by Artmark invită publicul la un eveniment inedit, aflat la intersecția dintre tradiția bibliofilă și arta graficii narative: Licitația de Carte Rară și Bandă Desenată originală.

Alături de manuscrise semnate de personalități marcante, ediții princeps cu dedicații de colecție, hărți, fotografii și afișe de epocă, de această dată evenimentul adresat iubitorilor de carte îmbogățește selecția cu un segment cu totul aparte: banda desenată – o artă născută în Occident (Elveția și Franța) la mijlocul secolului al XIX-lea, desprinsă inițial din caricatura politică și publicitate, devenită ulterior un fenomen global prin variantele comics (din spațiul nord-american) și manga (din cel japonez). Denumirea de bandă desenată se datorează formei secvențiale a colecției de desene cuprinse: mai multe grafice sunt legate narativ între ele de un text scurt.

Secțiunea dedicată benzii desenate este una specială și pentru că are un scop caritabil: o parte din sumele obținute din vânzarea desenelor de colecție prezentate va fi donată Asociației „Muzeul Jucăriilor”, pentru a sprijini relocarea și punerea în valoare a colecțiilor sale, inclusiv a impresionantului fond de bandă desenată. În felul acesta, bibliofilia se întâlnește cu generozitatea, iar patrimoniul cultural dedicat copiilor și pasionaților de jocuri și benzi desenate își poate găsi un nou cămin.

Planșe originale ale filmului de animație „Drumeții prin București”, realizate în perioada regimului comunist – ce au în acest eveniment un preț de pornire de 500 de Euro, scenariul original al filmului de animație „Zece Măgăruși”, cu un text de Victor Tulbure și desene și regie semnate Zaharia Buzea (realizate în 1972) – cu prețul de pornire de 200 de Euro ori cartea de bandă desenată „Alice în Țara Minunilor” (de Lewis Carroll), cu un desen original olograf, semnat, și planșă originală de bandă desenată, semnată, ambele realizate de artistul Alexandru Ciubotariu în anul 2021 – cu prețul de pornire de 250 de Euro sunt doar câteva exemple dintre atracțiile pregătite pentru iubitorii genului.

Colecționarii și pasionații vor descoperi în cadrul acestui eveniment și planșe alte originale românești, cu indicații de tipărire și publicare pe verso, dar și volume rare ori semnate de artiști, mărturii ale unui univers artistic care, în lipsa unei arhive publice dedicate în România, supraviețuiește exclusiv prin grija colecționarilor.

De asemenea, licitația reunește o selecție spectaculoasă ediții cu mare valoare istorică și literară, precum hrisovul emis în cancelaria domnitorului Matei Basarab (în data de 20 februarie 1636) – o piesă rară, de colecție, cu sigiliul cancelariei și text redactat în română, chirilică și slavonă, care intră la un preț de pornire de 1.500 de Euro, manuscrisul „Filocalia” (de la prima jumătate a sec. XIX) – de la prețul de 300 de Euro, ediția princeps „Poesii” de Mihai Eminescu (București, 1884), provenită din colecția Ioan G. Lecca – de la 800 de Euro, ediția princeps „Soliloquii” de Mircea Eliade (București, 1932), cu dedicația și semnătura autorului, alături de un portret inedit realizat de Mac Constantinescu – de la 100 de Euro, albumul fotografic al inginerului Ion D. Ghica (cu 127 de fotografii pe teme navale) – de la 600 de Euro ori o scrisoare olografă semnată de George Enescu, referitoare la repetiția unei Rapsodii Române, din perioada interbelică – de la 150 de Euro.

Prin varietatea pieselor, de la manuscrise medievale la avangarda literară și de la ilustrații rare la documente olografe semnate de mari personalități, licitația constituie un veritabil festin pentru bibliofili și colecționari și este programată marți, 7 octombrie 2025, de la ora 12.00, exclusiv online, pe platforma Artmark Live. Precum se întâmplă pentru toate evenimentele casei, și această licitație se bucură de o expoziție extraordinară, cu intrare liberă, la Palatul Cesianu-Racoviță din str. C.A. Rosetti nr. 5 (unde programul este de luni până duminică, de la 10.00 la 20.00).

Articol susţinut de A10 by Artmark