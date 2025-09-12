Benzi negre pe titlurile din „Meduza”, una dintre puținele publicații independente rusești. „Cenzura este dezgustătoare” / Ce s-a întâmplat

„Meduza”, una dintre cele mai cunoscute publicații independente rusești, care activează în prezent în exil, face apel către cititori pentru susținere financiară, într-o campanie impresionantă de crowdfunding, publicația riscând să se închidă. Timp de trei zile, jurnaliștii au pus „benzi negre” pe o parte dintre titluri pentru a descrie cum ar fi arătat site-ul dacă accepta cenzura impusă de Kremlin.

Benzile negre puteau fi eliminate cu ușurință, prin plasarea cursorului pe ecran. În acest fel, titlurile deveneau vizibile și articolul putea fi accesat. Campania publicației a făcut referire la cenzura impusă de autoritățile ruse care nu permit publicarea știrilor despre anumite persoane, nu permit denumirea invaziei în Ucraina drept „război” și restricționează, prin lege, numeroase alte subiecte incomode pentru Kremlin.

Campania cu benzile negre a fost activă timp de trei zile, săptămâna aceasta, pentru a atrage atenția asupra eforturilor de crowdfunding, care continuă până în prezent, au explicat reprezentanții publicației ruse, într-un răspuns pentru HotNews.

„Am redus salariile. Am concediat angajați valoroși. Dar nu este suficient”

„«Meduza» funcționează gratuit. Mulți cititori s-au obișnuit cu faptul că accesul la informații independente există mereu – indiferent de dificultățile cu care se confruntă jurnaliștii. În cadrul campaniei noastre de crowdfunding, am decis să punem «ecrane de blocare» pe materialele pe care nu le-am fi putut publica dacă «Meduza» s-ar fi supus cenzurii rusești. Cenzura este dezgustătoare. Aveți dreptul să înțelegeți ce se întâmplă de fapt. Și noi suntem bucuroși să vă oferim informații care vă ajută să luați decizii bine cântărite. Dar avem foarte mare nevoie de sprijinul vostru”, se menționează în anunțul publicației.



Redacția „Meduza” susține că a fost nevoită să reducă cheltuielile, însă situația financiară rămâne dificilă.



„Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a îmbunătăți situația. Am redus salariile. Am concediat angajați (foarte valoroși). Dar nu este suficient. Pentru a supraviețui, este critic să creștem numărul celor care susțin redacția cu donații lunare, măcar până la 15.000 de persoane. Altfel, «Meduza» nu va mai fi aceeași. Dacă locuiți în afara Rusiei, vă rugăm, ajutați-ne!”, se mai spune în anunțul.



„Meduza” este un site de știri independent, în limbile rusă și engleză, cu sediul în Riga, Letonia. Publică știri, interviuri și investigații independente. A fost fondat în 2014 de un grup de foști angajați ai site-ului de știri Lenta.ru, care era pe atunci independent.

Mai exact, istoria publicației a început după ce în 2014, Galina Timcenko a fost concediată din funcția de redactor-șef la Lenta.ru de către oligarhul Alexandr Mamut, susținător al lui Vladimir Putin. S-a întâmplat după ce Timcenko a realizat un interviu cu liderul grupării Right Sector, Dmytro Yarosh. Ulterior, mai mulți foști jurnaliști de la Lenta.ru s-au alăturat noului site, în total fiind aproximativ 20 de angajați. Se consideră că un motto al publicației mai puțin oficial este „Faceți Kremlinul să fie trist”.

În martie 2022, la o lună după începutul invaziei ruse în Ucraina, site-ul Meduza avea între 12 și 18 milioane de vizitatori lunar. Majoritatea cititorilor au vârsta sub 45 de ani.

Pe 26 ianuarie 2023, Procuratura Generală a Rusiei a desemnat Meduza drept „organizație nedorită” în Rusia. În martie 2023, Timcenko a declarat că, deși „propaganda rusă dispune de resurse financiare enorme” și guvernul poate cheltui miliarde pentru a răspândi dezinformare, Meduza se bazează pe „o mică campanie de crowdfunding susținută de oameni de bunăvoință din întreaga lume și pe un oarecare sprijin din partea organizațiilor internaționale”.

În iulie curent, o instanță din Moscova a emis un mandat de arestare în lipsă pentru Galina Timcenko, fondatoarea Meduza, sub acuzația că gestionează activitățile unei „organizații nedorite”. Documentele indică faptul că instanța a aprobat cererea procurorilor pe 9 iulie, în aceeași zi în care a fost primită.